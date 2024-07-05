自由開講》海洋主權爭端升級／中國扣押臺灣漁船引發爭議！

◎茜茜

2日晚間澎湖漁船「大進滿88號」在金門外海作業時，突遭2艘中國海警船強行登檢並帶至福建圍頭港，臺灣海巡署隨即展開緊急應變措施，雖雙方對峙近一小時，最終仍無法阻止「大進滿88號」被扣押，此事件不僅加劇了兩岸間的緊張局勢，更引發國際社會對中共行為的關注，本文將從影響層面、中國內部社會壓力、國際宣傳策略及長期影響四個方面進行探討。

圖為澎湖西嶼大進滿88號漁船近日被中國海警扣押，目前扣在中國福建晉江圍頭港。（圖由澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

影響層面：中共此舉對兩岸及國際的影響

此次中國海警強行登檢並扣押臺灣漁船的行動，對兩岸關係帶來了重大負面影響；首先，此事件引發了我國民眾強烈反應，加深了對中國政府的敵意和不信任感；其次，中共此舉也將激化臺灣與中國之間的海上對峙，進一步提升軍事衝突的風險，國際社會對中共行為的反應同樣值得關注，尤其是在南海爭端等海洋領域爭議中，中國的強硬行為已經引發了多國的警惕和反對。

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中共此舉與內部社會壓力的關係

中國政府在處理國內問題時，往往利用外部衝突轉移內部壓力，此次扣押臺灣漁船的行動，很可能是中共為了分散國內對經濟困境及社會問題的不滿情緒而採取的一種策略，當前中國經濟增長放緩，失業率攀升社會矛盾加劇，政府需要尋找外部目標來凝聚民眾支持維持社會穩定，對外展示強硬態度，尤其是在涉及主權和領土問題上，更容易獲得民眾的認同和支持。

國際宣傳策略：臺灣如何利用此事揭露中共行為

我國政府可以利用此次事件，向國際社會揭露中共的霸凌行為，並強調其對國際法和海洋秩序的破壞；首先，臺灣應積極向國際媒體提供詳細的事實和證據，讓全球了解中國海警在公海上對臺灣漁民的非法行為；其次，臺灣也可利用此事件，在國際組織如聯合國、國際海事組織等場合發聲，強調中共行為對區域和平穩定的威脅，呼籲國際社會共同譴責中共的海上霸權行徑。

長期影響：中共行為對區域及全球海洋安全的威脅

中共強行登檢並扣押臺灣漁船的行動，不僅是對臺灣的挑釁，也是對國際海洋秩序的公然挑戰，這種行為若不受到國際社會的有力回應，將對區域乃至全球的海洋安全帶來長期威脅，其他國家可能會因此加強在相關海域的軍事存在，進一步增加區域緊張局勢，此外，這一事件也可能促使更多國家加強合作，共同維護海洋自由航行和國際法的尊嚴，形成對中共行為的集體抵制。

結語

澎湖漁船「大進滿88號」被中國海警強行登檢並扣押事件，再次顯示了中共在海洋問題上的強硬態度和霸凌行徑，臺灣應積極利用此次事件向國際社會揭露中共行為，並強化國際合作維護區域和平穩定，中共此舉不僅是對臺灣的挑釁，也是試圖轉移內部壓力的一種手段，國際社會需高度警惕，共同應對這一挑戰。

（作者為研究生）

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