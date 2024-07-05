自由開講》善的循環！彰師大女學生熱心助人／看見品格教育的重要性！

◎陳啟濃

自由時報報導有位彰化師大美術系女畢業生，因在趕往面試的路上遇到一位熱暈的長輩，協助處理而耽誤了20分鐘面試的時間。他因為有先打電話告知，老闆知道情況後反而霸氣的給予錄取。

這件事是在詮釋一個善能量循環的故事，女大生的熱心助人，廣告公司老闆的認同接納，善念彼此的影響，助人會有好報。

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彰師應屆畢業生張寧恩因協助熱暈老翁就醫，導致面試遲到，但公司老闆仍讓她參加面試，最後還錄取，讓她喜出望外。（民眾提供）

相信這位女生願意耽誤時間幫助路人危機處理，他並沒有考慮到因耽誤面試時間而影響錄取，事後卻驚喜的得到老闆的賞識而錄取。這樣的行為已經突破了人類本能中自私的考量，等同是犧牲自己奉獻他人的情操。

延伸到學校的品格教育，要如何指導學生能夠發揮這樣的助人情操，其實這是一個哲學的探究思辨課程。為何要助人？有時候耽誤自己幫助他人是正確的嗎？假如這兩個命題都是肯定的，學生才會接受「熱心助人是一件值得的好事」的說法。

學校的品格教育不能說教，更不能空談，助人為何有需要？因為我們每個人或是我們的家人都有需要別人幫助的時候，想看看那位熱暈的長者如果是我們的家人，我們是否也會希望有位熱心的路人協助度過難關。也就是說當社會熱心助人的人越多，我們就會活在一個相對更加安全的環境當中。

道德並不是一種唱高調，道德教育需要透過學生懷疑、思辨與認同的過程，只有從內心認同道德行為的需要性，才會選擇做出熱心助人的行為。

（作者為教育人員）

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