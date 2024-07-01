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自由開講》岸田首相 執政千日 三大誤算 四面楚歌

2024/07/01 11:41

◎王輝生

日本的岸田文雄首相，由於支持率低迷不振，年初更因為獻金醜聞，民調更是雪上加霜，曾任外務大臣長達五年的岸田是日本僅次於吉田茂任期最久的外相，所以，殫精竭慮想在外交戰場上有所斬獲、以力挽狂瀾。

岸田首相今年四月、以國賓身分赴美，接受白宮最高禮遇的國是訪問，並在美國國會參、眾兩院演講，五月訪問南美、六月赴義大利參加G7峰會，七月又籌劃赴美參加北約峰會，雖然在外交領域上、馬不停蹄地縱橫捭闔大有斬獲，但，民調卻不升反降。

《日本時事通信社》六月十三日，揭示岸田內閣的支持率16.4%，而不支持率高達57%；《每日新聞》於六月廿三出爐的報告，岸田内閣的支持率17%、不支持率77%，都從「危險水域」的30%以下，滑落到「下台水域」的20%以下。

六月廿九日，日本岸田首相在風波不斷中迎接他的就職千日記念日，沒有掌聲，卻有罵名，正如國民民主黨的玉木雄一郎代表，在睽違三年舉行的「黨首討論會」中，揶揄岸田「外有人民及在野黨的反彈聲浪、內有黨內的逼宮音響，總理可說是四面楚歌，何以至此？」，真是大哉問。

六月廿九日，《日經新聞》以斗大標題「岸田政權1000日三大誤算」，用三分之一版面細數岸田政權民調低迷的三大原因。

圖為六月廿九日，《日經新聞》以斗大標題「岸田政權1000日三大誤算」，說明岸田政權民調低迷的三大原因。（作者提供）

一、舊統一教會的牽連：

二o二二年年七月八日，安倍元首相遭暗殺身亡，所衍生的舊統一教問題，由於岸田政府處置不當，殃及四位內閣成員辭職，使岸田內閣的支持率由二二年五月的66%，驟降到同年十二月的35%。

二、減稅效果不彰失去民心：

二三年九月，岸田內閣為了振衰起弊，提出「定額減稅」的方案，但，由於手續繁雜、且抵不上因日幣貶值所帶來的高騰物價，而且被認為只是岸田政權為了選舉在即，才提出的應景操作，所以人民並不領情，岸田內閣的民調反而比上月掉了9%。

三、政治獻金醜聞延燒不停：

二三年末，自民黨募款餐會的政治獻金醜聞勃發，內閣支持率從去年十二月起就滑落到「危險水域」，如今更掉入「下台水域」中。年初，岸田總理雖斷尾求生，率先解散派閥，其他派閥被迫也不得不跟進，但，難免心懷怨氣，而且，麻生派拒絕解散，使岸田總理的改革留下為德不卒的駡名。

由於，岸田文雄首相、自民黨麻生太郎副總理及茂木幹事長是支撐岸田政權的三大支柱，原本三巨頭合作無間，但，年初由於黨內政治獻金醜聞勃發，岸田為了止血及贏得勇於改革的美名，未經磋商，就逕自宣布解散派閥，而麻生及茂木二派因未觸及法律紅線，所以未跟進解散，反而，陷他們於不義，儼然成為反改革的守舊派，「三頭政治」種下心結，從此同床異夢。

六月六日，岸田又不顧麻生及茂木的反對，眾議院強行通過公明黨所提的「政治資金規正法改正案」，該法案規定購買募款餐會券超過五萬円的人就要公布，原本是超過二十萬円者才公布，如此一來，政治獻金者為了怕惹麻煩，勢必壓低金額，而阮囊羞澀的政治人物將難以從正當的管道籌募資金。

所以，被激怒的麻生說「民主主義是花錢的工作，不能讓有志走上政治之道的年青人，因資金匱乏而對政治裹足不前」。

由於新怨加上舊恨，六月十六日，麻生派的齋藤洋明眾議員公開呼籲「作為領導者的責任也應該被討論」，暗示岸田必須負責下台，廿二日茂木派的東國幹眾議員更直白地說「岸田首相不應該續選」，依日本政壇倫理，沒有麻生或茂木的同意，其屬下不會如此冒昧發言，一葉知秋，三頭馬車、形同分道揚鑣

餘波盪漾，六月廿三日日本國會開始休會，為了讓法案順利過關，在休會前，有意角逐大位者都按兵不動，避免被貼上破壞團結的標籖，所以在休會當天，自民黨內非主流派的代表人物，菅義偉前首相、就迫不及待地率先開砲，認為自民黨已經陷入政權危機，所以，連日在媒體呼籲岸田首相要自究其責，反對岸田連任的意圖昭然若揭。

身為自民黨幹事長、負責選戰的茂木立場尷尬，深怕被抹黑為犯上，曾說過「不當令和時代的明智光秀（發動本能寺之變謀殺主公織田信長的反臣）」，如今，針對是否角逐大位的詢問，也在廿三日首度鬆口說「想在夏天好好考慮」，而「後岸田」民調最高的石破茂也在同日脫口而說「該來的時候絕對不能說我不知如何說」，表示他絕不缺席的意願。

今年九月岸田總理的任期即將屆滿，自民黨內有意逐鹿者都蠢蠢欲動。

今年九月岸田總理的任期即將屆滿，自民黨內有意逐鹿者都蠢蠢欲動。（歐新社）

今年四月，茂木為了更上一層樓，怕被貼上反改革者的標籤，所以也從善如流，宣布解散派閥，改成「政策集團」，放棄「人事與金錢」的瓜葛，但原班人馬繼續存在運作，實力不容小覷。

如今，麻生派是自民黨內碩果僅存的派閥，擁有55名國會議員，舉足輕重，成為未來King-maker的關鍵人物，炙手可熱，黨內想覬覦大位者都不得不另眼相看。

所以，現實上，麻生已經成為掉進「下台水域」岸田的救命浮木，但，也可能成為壓垮岸田的最後一根稻草，所以連續二週岸田罕見地邀宴麻生餐敘，然而，三頭體制的岸田政權，三巨頭早已貌合神離、各懷心事，麻生即使有心，恐怕也無力可回天了。

因為今年四月，日本舉行三次眾議員補選，自民黨都鎩羽而歸，身為黨魁，岸田的領導統御，已經亮起紅燈，恐將難以率眾在未來的大選中開疆闢土，尤其是黨內財薄力淺的年青議員們更是憂心忡忡。

由於岸田首相對親台的安倍派趕盡殺絕，裂解保守派，使日本的親台勢力無所是從，同樣尊崇李登輝，與安倍又有三代交情，而且力挺台灣的麻生，自然而然成為「後安倍」時代，親台勢力龍頭的不二人選。

值此岸田政權就職千日的紀念日，在「千日風雨」過後，九月自民黨岸田總理任期屆滿後，未來的新內閣無論是岸田續選或其他人選脫穎而出，為了因應「台灣有事＝日本有事」，都勢必會與台灣同雨同舟而且同舟共濟。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長）

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