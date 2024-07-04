林志潔評評理》匪夷所思的條文 還沒有討論就表決

◎林志潔

剛才看到下午二讀通過的各種千奇百怪條文，例如對立法院行使同意權的大法官被提名人審查。

下午通過條文長這樣：「被提名人列席說明與答詢前，應當場具結，並於結文內記載當據實答復，絕無匿、飾、增、減等語。但就特定問題之答復，如有行政訴訟法所定得拒絕證言之事由並當場釋明者，不在此限。」

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我看到條文以為寫錯，再三確認真的長這樣，同仁告知確實是幾位藍白的〔法學博士們〕擬出來的，簡直是匪夷所思！（取自貼文）

是的，就是把刑事與行政訴訟訊問證人，要證人不得作偽證的具結，整個搬到大法官提名審查來。

我看到條文以為寫錯，再三確認真的長這樣，同仁告知確實是幾位藍白的〔法學博士們〕擬出來的，簡直是匪夷所思！！！

證人是因為親身經歷某些事，要具實陳述，經歷過什麼就要說什麼，不可以亂講，所以證人要具結保證不得〔匿-隱匿事實〕〔飾-文飾、修飾內容〕〔增-無中生有〕〔減-刪除不談〕。

然而大法官提名的審查，是專業審查，問問題是針對被提名人對某種法律或政策的想法，例如請問大法官提名人對廢死的立場，或者對言論自由的見解，是透過對被提名人意見和理念的了解，來決定如何行使同意權。既然不是事實的審查，這怎麼會有對事實匿、飾、增、刪的問題？

完全沒有討論過，就淅瀝嘩啦舉手表決通過，真的令人痛心這種立法品質。圖為粗糙的立法過程引發青鳥行動 。（資料照）

難不成是擔心大法官被提名人假冒年輕要查年齡？還是謊報學歷要查文憑？但這些基本資歷在提名時就已經有書面審查確認過了啊～（可推而知，未來必然會去問被提名人各種千奇百怪侵犯隱私的問題，例如婚姻交友性傾向，或考律師落榜幾次之類，意在羞辱被提名人）

總之，完全沒有討論過，就淅瀝嘩啦舉手表決通過，真的令人痛心這種立法品質，難以想像這種立法未來要如何運行！

（作者為國立陽明交大特聘教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.5.21貼文）

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