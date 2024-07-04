晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林志潔評評理》匪夷所思的條文 還沒有討論就表決

林志潔

林志潔

2024/07/04 22:06

◎林志潔

剛才看到下午二讀通過的各種千奇百怪條文，例如對立法院行使同意權的大法官被提名人審查。

下午通過條文長這樣：「被提名人列席說明與答詢前，應當場具結，並於結文內記載當據實答復，絕無匿、飾、增、減等語。但就特定問題之答復，如有行政訴訟法所定得拒絕證言之事由並當場釋明者，不在此限。」

我看到條文以為寫錯，再三確認真的長這樣，同仁告知確實是幾位藍白的〔法學博士們〕擬出來的，簡直是匪夷所思！（取自貼文）

是的，就是把刑事與行政訴訟訊問證人，要證人不得作偽證的具結，整個搬到大法官提名審查來。

我看到條文以為寫錯，再三確認真的長這樣，同仁告知確實是幾位藍白的〔法學博士們〕擬出來的，簡直是匪夷所思！！！

證人是因為親身經歷某些事，要具實陳述，經歷過什麼就要說什麼，不可以亂講，所以證人要具結保證不得〔匿-隱匿事實〕〔飾-文飾、修飾內容〕〔增-無中生有〕〔減-刪除不談〕。

然而大法官提名的審查，是專業審查，問問題是針對被提名人對某種法律或政策的想法，例如請問大法官提名人對廢死的立場，或者對言論自由的見解，是透過對被提名人意見和理念的了解，來決定如何行使同意權。既然不是事實的審查，這怎麼會有對事實匿、飾、增、刪的問題？

完全沒有討論過，就淅瀝嘩啦舉手表決通過，真的令人痛心這種立法品質。圖為粗糙的立法過程引發青鳥行動 。（資料照）

難不成是擔心大法官被提名人假冒年輕要查年齡？還是謊報學歷要查文憑？但這些基本資歷在提名時就已經有書面審查確認過了啊～（可推而知，未來必然會去問被提名人各種千奇百怪侵犯隱私的問題，例如婚姻交友性傾向，或考律師落榜幾次之類，意在羞辱被提名人）

總之，完全沒有討論過，就淅瀝嘩啦舉手表決通過，真的令人痛心這種立法品質，難以想像這種立法未來要如何運行！

（作者為國立陽明交大特聘教授）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.5.21貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書