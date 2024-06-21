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自由開講》聯手封殺覆議國會擴權忽視民生／呼籲藍白儘速通過「打詐新四法」

2024/06/21 15:02

◎李妍慧

立法院第一會期將於7月16日劃下句點。新國會本應有新氣象，但從目前立法院交出的成績單來看，藍白兩黨似乎忘卻「福國利民」初衷，不是把心力擺在違憲擴權的法案，封殺覆議，就是推動「兩兆錢坑」法案、中天復辟、把黨產還給國民黨等謀私利的法案，儼然以權力暴發戶姿態，肆無忌憚想為所欲為。

第一會期將屆，真正攸關民生，台灣全民關切的「打詐新四法」，現正等待政黨協商。若藍白立委欲向台灣人民證明「福國利民」非口號，建議加點油！覆議表決已結束，在7月16日本會期結束之前通過「打詐新四法」，以實際作為展現對「民生法案」重視。

行政院會於5月9日通過「打詐新四法」，包含：「詐欺犯罪危害防制條例」、「科技偵查及保障法」、「洗錢防制法」、「通訊保障及監察法」。「打詐新四法」在加重詐欺刑責之餘，也強化網路平台業者與金融業者責任，更將科技偵查手段入法。是行政院宣示優先推動的法案，更是政府欲強力打擊掃蕩詐騙法源之所在。

目前「打詐新四法」在立法院已完成委員會審議，只差朝野協商與院會二讀、三讀程序完成立法。

行政院卓榮泰院長所說，「打詐」不是越打越多，而是不打更多。但根據高檢署提供數據，2024年1月至5月，電信詐騙及單純人頭帳戶新收案件數，與去年同期相較，分別減少19%、27.9%，足以顯示「打詐」雖煩、雖累，但有打就有成效。但是當資安院、數發部於6月19日召開記者會，展示AI每天識別萬筆詐騙內容，並通報數位平台，盡可能除去在網路上的詐騙內容時，國民黨立委同時間卻是在立院鬧笑話，不是質詢問一些文不對題的內容，就是論理拼不過就以「拍桌」威嚇行政部門。選後至今，行政院顧人民、藍白顧權力，枉顧民生，漠視人民需求，難怪藍白兩黨民調重挫，民間醞釀罷藍委。

圖為上個月行政院長卓榮泰（中）視察「165反詐騙諮詢專線」，會前卓院長並先接受媒體聯訪，會中並致詞宣示打詐決心！（資料照）

談到詐騙，大家直覺想到的是騙財或是騙色，但俯瞰當前政壇，全民不也受制於藍白的政治詐騙中？行政院以「五打七安」強力展現對人民需求的回應，並試圖透過「打詐新四法」的提出補破網，讓執法人員獲得更多法律工具，遏止數位時代詐騙犯罪，立院在野黨的態度呢？是只看政黨私利而刻意迴避，還是展現氣度共同尋求「福國利民」的法案通過？一場「國會改革」實為「國會擴權」的詐騙，透過覆議案表決完全現形！現在人民渴望見到政爭之外，人民深惡痛絕的詐騙犯罪，國會還有多少藍白委員關心、提出解決對策？呼籲藍白立委以實際行動「為民拼好日子」，並效法「國會擴權」立法速度通過「打詐新四法」，這才是全民之福。

（台灣新政協會理事長）

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