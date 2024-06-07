自由開講》台灣可能挽回迫在眉睫的危機嗎？

◎李沐陽



台灣三次大規模的數萬人集結，立法院仍三讀通過法案，並且又在醞釀新的法案，準備修改選罷法，同時要廢掉監察院。台灣面臨的危機已經來了，危局還有挽回的可能嗎？如何挽回呢？

近日香港警方在全港多區拘捕了5名女子和1名男子。已知三人分別是正在獄中的支聯會前副主席鄒幸彤和她的母親、前香港支聯會常委劉家儀，以及前香港區議員陳劍琴。另外3人是替鄒幸彤在臉書專頁「小彤群抽會」發布六四相關資訊的人士。

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香港保安局局長鄧炳強表示，鄒幸彤等5人，今年4月開始利用「某個將至的敏感日子」，以匿名方式持續發布有煽動意圖的貼文。挑起市民對中共當局和香港政府的仇恨，意圖煽動網民參與非法活動。有記者詢問是否是六四，鄧炳強絕口不提「六四」兩個字。此前鄒幸彤已經因為兩罪被判刑，其中之一是「六四」集結罪，被判刑15個月。另一項是沒有應國安處要求提交支聯會的資料，被判刑4.5個月。

台灣三次大規模的數萬人集結，立法院仍三讀通過法案，並且又在醞釀新的法案，準備修改選罷法，同時要廢掉監察院。（翻攝自臉書「廖宜琨 新北市議員 」）

台灣人不擔心被複製香港的結局嗎

這些發生在香港的事，不知道未來的某一天，是否也會發生在台灣。這樣惡性發展下去，台灣很可能比今天的香港還要慘。所有那些參加青鳥行動、以及其他公民抗爭的民間社團和個人，將來都不排除、甚至很可能要被立法院叫去問話，這後面意味著甚麼？

當然也不是沒有一點希望，關鍵要看台灣人的覺醒程度，有多少人能夠看到、意識到台灣現存的威脅；有多少台灣人不畏危險、堅持抗爭下去，願不願意為國家挺身而出。如果能夠及時看到中共對台灣的滲透，看到中共在台灣的代理人正在搞亂國會和台灣的憲政法治秩序，能夠及時止損，台灣還是有希望的。

那麼台灣人下一步需要如何做、怎麼做，才有能挽回損失呢？這是一個極為重要的問題。

政治混亂的局面勢不可免

台灣的朋友告訴我，雖然528在立法院外集結的人數不如524人多，但她在現場看到，許多民眾不畏風雨，穿著雨衣或者撐著雨傘，在集會開始前，就靜靜的坐在舞台前的椅子上等候。但令台灣人非常遺憾的是，儘管全台灣都有青鳥飛翔，藍白陣營並不理睬。其實藍白陣營堅持三讀審議國會擴權案，就表明他們不太可能聽取民眾呼聲。

在韓國瑜敲槌後，台灣監察院立即發表了嚴正聲明，指出部分條文涉違反權力分立，「監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對」。聲明中表示，立法院推動改革，人們期待的是權責相符的國會。但是表決通過的立院職權行使法修正草案，「部分條文未能系諸於憲法與大法官歷次解釋劃定並允許之框架，程序也未臻完備，已涉違反權力分立」。

雖然藍白陣營躍躍欲試，但從五權分立變為三權分立，是需要修改憲法的。不過藍白陣營在強推國會擴權法案後，不排除他們下一步繼續推動修改憲法等法律。雖然不知道藍白能不能成功，但政治混亂、甚至政治肅殺已經隱約可見。

圖為上個月（28日）全台12縣市發起「528全台青鳥行動」，反對藍白聯手強推國會擴權法案。（翻攝自房慧真臉書）

中共就是要台灣亂，越亂越好

台灣將要面臨的情況，令人十分憂心。任職中央研究院台灣史研究所的歷史學家吳叡人表示，這幾次活動，讓他想起了當初參與香港反送中的年輕學子。香港學生曾提過「不是因希望才堅持，而是堅持才有希望」。他希望台灣公民要瞭解自由是前輩用生命換來的，需要每個人「捧在手心呵護」。中研院副研究員、黑熊協會理事長劉文指出，藍白利用制度濫權，並與中共裡應外合，架空台灣政府行政權。她表示，國會擴權只是開始，中共將利用台灣民主自由，造成內部混亂。

聯電創辦人曹興誠先生也在演講中指出，4月26日，傅崐萁帶著16個國民黨立委去北京，見了中共政治局常委王滬寧。「王滬寧的主要任務就是要消滅台灣」，他聯合傅崐萁「要來打倒我們，進入台灣國會來破壞民主。」罷免一些賣台立委是必須要做的，但是要等到一年後，未免時間有些太長了，留給台灣的時間已經不多了。藍白陣營在強推國會擴權法案成功後，下一步很可能會修改《選罷法》。現在這個傳聞，已經很令人擔心未來的情況了，誰又知道他們不會繼續修改其它法律，把台灣變成香港呢？所以對台灣來說，時間已經非常緊迫了。

台灣人必須立即採取適當行動

那麼下一步如何做呢？有沒有可能遏止藍白政變、阻止中共發動的超限戰呢？現在就來說說這個重要問題。經民連召集人賴中強律師表示，公民團體有6個行動方案，

1. 首先是公民團體要求行政院提出覆議。 2. 呼籲行政院及民進黨立法院黨團就修法違憲部分聲請釋憲。 3. 要求與立法院長韓國瑜見面、對話。 4. 推動「草根民主對話」。呼籲各地公民團體與自主公民到國民黨立委的選區，舉辦社區座談，讓地方選民知道國會濫權法案有多離譜。 5. 成立台灣公民陣線新北工作隊，使行動組織化。 6. 公民陣線、新北市公民團體和本土小黨發起「前進新北、社會對話」行動，到新北市國民黨立委選區舉辦社區對談，說明法案問題。

其實這個6個行動中，後面4個需要時間慢慢去做。而前兩個則是要分秒必爭、容不得任何拖延的。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強律師。（資料照）

阻止法案生效的第一步是行政院對法案進行評估，10天內給出定論。這會有兩種可能性。一種是行政院認為法案沒問題，代表行政院接受了立法院通過的法案，呈交給總統進行頒布，法案將在指定的日期生效。如果沒有指定日期，將在公布或發布之日的第三天自動生效。另一種可能是行政院認為法案「窒礙難行」，提出覆議，經總統核可，將已通過的法案退回到立法院。如果立法院有超過1/2（57席以上）的委員同意覆議，那麼法案將被否決、自動失效。如果立法院不夠1/2（57席以上）委員同意覆議，那將維持原案。

如果立法院在休會期間，將在7天內自行集會，在15天內做成決議。如果逾期沒有決議，視為原決議失效，維持原案的法案將呈交給總統公布，然後法案生效。按中華民國《憲法》，總統在收到法案的十天內公布立法院決議。

根據憲法訴訟法第49條，立法委員現有總數的四分之一以上，認為法案與憲法相牴觸，就可以聲請憲法法庭為宣告違憲的判決。本屆立委總數是113席，所以只要有29席以上，就可以提出釋憲聲請。不過即使提出釋憲聲請，還是存在著「違憲」與「合憲」兩種可能。如果憲法法庭審理後判決「違憲」，通過的法案就徹底失效；如果被判決「合憲」，那麼行政院就必須接受決議。

最後的機會是全民公投

就是全民公投。由人民提案法律複決公投，向中選會提出全國性複決案。不過台灣的法律規定，全民公投2年才舉行一次，而且要在8月的第4個週六舉行。所以即使全民公投，也要等到2025年8月23日。這可能是台灣最後一個扳回的機會，所以不容有失。全民公投是最後的機會，這就要看賴中強律師提到的後四個行動效果如何了。其實就以目前的民意來看，29萬人連署是不成問題的，25%的投票權人同意廢止法律也問題不大。至於全民公投，當然人數越多越好，讓共產黨清楚看到台灣人的集體意志！

影音資料庫來源：乾淨世界

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