自由開講》談「查水表條款」與「世上苦人多」

◎陳逸南

依自由時報5月23日A3版「國會擴權法案『查水表條款』任何人都可能受罰」報導指出，廿一日在場外萬人抗議聲中，藍白立委挾席次優勢，於立法院院會二讀通過藐視國會及國會調查權等相關條文。民進黨立委昨（22日）抨擊，藍白定義不清的條文恫嚇人民，任何人都可能因「查水表條款」被叫去問話、被侵犯隱私，甚至捲入政治鬥爭而受罰。

民進黨立委昨（22日）抨擊，藍白定義不清的條文恫嚇人民，任何人都可能因「查水表條款」被叫去問話、被侵犯隱私，甚至捲入政治鬥爭而受罰。（讀者提供）

又指出，有關調查權行使部分，二讀通過條文明定，立法院得經院會決議設調查委員會、或得經委員會決議設調查專案小組，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日內提供相關文件、資料及檔案。……。若法人、人民團體或關係人員，拒絕、拖延、隱匿不提供文件或虛偽陳述，經院會決議，處一萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

請繼續往下閱讀...

前述規定所稱「社會上有關係人員」及「關係人員」明顯欠缺法律明確性，如此「惡法」，任何人都有可能成為受害的對象，亦即人民的基本權利受到「惡法」的嚴重侵害，在當前民主、自由、法治、人權的時代，大開「民主倒車」之作法，令人憤怒與不安。

又，立法機關新增加「調查權」規定，針對人民處罰，剝奪人民的財產權，人民如有不服此項違法之處罰，如何救濟呢？要到普通法院或行政法院打官司？涉及被調查案件之立法院組成調查委員會的成員，可作為被告嗎？實在讓人「一頭霧水」。

平心而論，受害人打官司，委任律師要花不少錢，循行政訴訟程序討回公道，依照行政訴訟法第49條前段規定：行政訴訟應以律師為訴訟代理人。市井小民就變成「世上苦人」了，在國會擴權制定「查水表條款」之際，韓國瑜院長忘記了您最常說的一句話「莫忘世上苦人多」，實在有夠諷刺。

（仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法