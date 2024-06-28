社論》民主考驗時刻的到臨

面對藍白政黨聯手通過的國會擴權法案，執政黨決定循司法救濟程序向憲法法庭聲請釋憲。賴清德總統表示，反對的是國會擴權，不是反國會改革；更重要是，不能侵害人民基本權利。除憲政機關的總統，行政院與監察院也將聲請釋憲以及暫時處分。另，民進黨立院黨團也就立法程序重大明顯瑕疵，應屬無效等理由，提出釋憲。這說明該法案牽涉廣泛且具問題嚴重性，執政者與受侵害對象，均要捍衛憲政，不能任其惡化發展。從今年大選後，不過半年，亂象頻仍，台灣已面臨民主考驗的嚴峻時刻。

總統、行政院、監察院、立院黨團均聲請釋憲，台灣憲政史上史無前例。有在野黨主席攻訐賴總統「毀憲亂政」，稱國家會滅亡常因瘋狂領導人，「希特勒就是例子」。這位在野領袖說法奇特，釋憲是民主程序的一環，總統聲請釋憲並非首例也非特例，四路釋憲更說明這將嚴重影響政府運作與人民權利，尋求司法救濟，何來的毀憲或亂政。事實上，當年希特勒領導納粹黨，就是利用國會多數，逐步擴權並侵害人民權利，將國家帶往獨裁與災難。在野黨主席錯讀歷史，不知所領導的政黨，原可扮演導向民主正途的關鍵力量，現卻是助紂為虐，淪為「傅隨小黨」。這位黨主席還推崇同樣是殘暴獨裁者毛澤東，到中共聖地延安住了三天。誰更膜拜希特勒之流的獨裁者，不言而明。

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另一位在野政黨領導人，則批執政黨大動作聲請釋憲，是因擔心弊案曝光，害怕查案。然而，反對藍白國會擴權，不單賴政府，法律學者、律師公會、乃至站上街頭吶喊的自發性公民力量，難道這些人也怕查案嗎？國人支持清查各級政府弊案，但並不同意任由立法委員用自設刑堂，名為查案，卻嚴重破壞權力分立與戕害人民權利。在野立委稱的「弊案」，多於司法程序進行，或根本查無實據。在野利用言論免責權保護傘，做出許多無端指控，硬要羅織罪名，再用網路社群等傳播工具，擴大放送不實訊息，信者恆信，徒增社會對立。難道這些立委諸公們，是要國人相信，司法「辦不出來」的案子，他們來辦能「水落石出」？立委在人民信賴度，排名有待提升，卻要我們去相信定會「大公無私」，豈非荒謬。再看當年「宇昌案」，某政黨為了大選勝選，任由黨籍立委砲火亂射攻擊對手，在國會殿堂繪聲繪影，最後特偵組卻以查無不法簽結。船過已無法水無痕，對曾被指控的當事者與專家，造成極大的傷害，也重創了我們生技產業的發展。

執政黨向憲法法庭提出司法救濟，藍白政治人物繼續把矛頭對向司法機關，稱這些大法官們「受威脅」、是「看門狗」，先打「預防針」，一旦做出不利於藍白的暫時處分或違憲解釋，就可用來指控大法官。更有在野立委狂妄指稱大法官們「無民意基礎」，怎能由少數人來判定「有民意基礎」的立委所通過國會法案。這種無視權力分立的憲政無知，正是朝向希特勒式國會獨裁的思想溫床。有在野立委還公然恐嚇，若大法官未從其願，將大砍司法院的預算。在野立委濫權，無法無天，種種先入為主說法，都在重擊人民對司法信任。藍白兩黨正製造某種政治氛圍，除了受其操控的立法院外，其他憲政機關都是「不公不義」，即便擴權也是因「情勢需要」。希特勒利用國會，以民主手段破壞民主。讓人擔憂台灣的國會擴權，是否也走往反民主道路。

繼國會擴權法案，在野食髓知味，各種自肥法案紛紛出籠，還擬修選罷法，提高罷免難度，因應可能到來的藍委罷免潮。人民投票選出立委，無論選舉與罷免，皆代表屬雙方所簽下政治契約關係，哪能逕改遊戲規則防遭罷免成功，這是違憲擴權另一惡例。藍白帶來的民主之亂，方便中共介入助亂。藍白立委用多數暴力否決行政院所提國會擴權覆議案，同一天，中共頒布新規範「懲罰台獨份子」。在野為其助攻、助惡之名，已難自圓其說。國會擴權法案衍生的問題，已不光是破壞憲政與傷害人權的層次，這並成為北京拿來見縫插針的最佳工具。可以預見，中共透過假訊息、假資料、假文件等認知手段攻擊，提供在野「源源不絕」的「查弊素材」，聞風就能言事，誰敢謂大立委們不對？屆時朝野對抗，人民不信任民主。中共也只要翹腳撚嘴鬚，坐看這場自亂大戲。

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