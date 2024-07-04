自由廣場》真擴權 假民意

◎ 蔡哲明

國民黨與民眾黨聯手推出「國會擴權法案」引爆罷免交鋒，藍委許宇甄提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，四日將於立法院點燃戰火，為了提高罷免門檻朝野攻防，藍白陣營號稱國會改革卻又擔心罷免浪潮，儼然凸顯國會擴權的民意向背。

國民黨因擴權法要修選罷法引發各界關注，企圖要以政治修法凌駕普遍民意，一邊打著民主旗幟，又想提高罷免門檻，藍白立委所引以為傲的「第三波民主改革」，在罷免潮點燃後已讓這類假民意浮出檯面。

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「公職人員選舉罷免法修正草案」如果提高罷免門檻，修法適用也會是從下一屆才開始，如果為了特定政治人物護航，恐怕將會產生違憲疑慮，國民黨必須理解罷免原因，而非提高門檻沒收民意。前高雄市長韓國瑜二○二○年罷免也未修法提高門檻，藍營堅信透過政治動員可以力挽狂瀾，即使經由民選的公職人員，若不適任就不再有任期保障，畢竟此為憲法賦予的基本權力。

如今國民黨為保基隆市長謝國樑，積極淡化「山海公民拆樑行動」，一場罷免集結閹割，不僅突顯真擴權，也讓國會改革背後的假民意浮出檯面。

國會擴權效應已呈現民意向背，否則何苦擔憂罷免浪潮？若用改革包裝擴權，終究無法抵擋民意反撲。

（作者是專欄採訪作家）

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