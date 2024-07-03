晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》彰興國中168密碼？！

2024/07/03 10:12

◎陳啟濃

彰興國中在彰化縣算是年輕的學校，近年來異軍突起，成為家長口耳相傳的明星學校。學校有將近五成畢業生的會考成績達彰中彰女的標準，所以今年超額168位無緣的學生，無法進入彰興國中就讀。

彰化市彰興國中是超人氣學校，近年來都進行新生總量管制。（資料照）

學校學生有這樣優秀的表現，當然是很多原因造成的。

首先是給學生多元發展的觀念，學校提供職業探索的機會，早點讓學生認識職場生涯的環境。所以並不鼓勵所有學生都一定要進入明星高中，適合職業學校的也鼓勵他們多元發展。

家長支持的力量也很重要，據學校表示學生的晚自習都有家長輪流值班，這是家長支持校務最佳的表現。因為家長用行動，陪伴孩子努力上進，這是比花錢送孩子到補習班，還更有意義的身教。

學校升學考試的傑出成果，跟社區發展會有連動性，周邊社區有很多醫生、教授的入住，會帶動更多建案的需求，相對學校來說學生也會增加。學校學生數與社區發展其實是「魚幫水」、「水幫魚」的互相依存關係。

彰興國中的崛起，演示了家長在孩子的學習路上不僅不能缺席，更要積極參與。學校要提供學生多元試探的機會，激發學生學習的動力，鼓勵多元發展。彰興國中能夠打敗私中的秘訣，值得全國家長與學校效法。

（作者為國中校長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書