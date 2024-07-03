自由開講》彰興國中168密碼？！

◎陳啟濃

彰興國中在彰化縣算是年輕的學校，近年來異軍突起，成為家長口耳相傳的明星學校。學校有將近五成畢業生的會考成績達彰中彰女的標準，所以今年超額168位無緣的學生，無法進入彰興國中就讀。

彰化市彰興國中是超人氣學校，近年來都進行新生總量管制。（資料照）

學校學生有這樣優秀的表現，當然是很多原因造成的。

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首先是給學生多元發展的觀念，學校提供職業探索的機會，早點讓學生認識職場生涯的環境。所以並不鼓勵所有學生都一定要進入明星高中，適合職業學校的也鼓勵他們多元發展。

家長支持的力量也很重要，據學校表示學生的晚自習都有家長輪流值班，這是家長支持校務最佳的表現。因為家長用行動，陪伴孩子努力上進，這是比花錢送孩子到補習班，還更有意義的身教。

學校升學考試的傑出成果，跟社區發展會有連動性，周邊社區有很多醫生、教授的入住，會帶動更多建案的需求，相對學校來說學生也會增加。學校學生數與社區發展其實是「魚幫水」、「水幫魚」的互相依存關係。

彰興國中的崛起，演示了家長在孩子的學習路上不僅不能缺席，更要積極參與。學校要提供學生多元試探的機會，激發學生學習的動力，鼓勵多元發展。彰興國中能夠打敗私中的秘訣，值得全國家長與學校效法。

（作者為國中校長）

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