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自由開講》吳姍儒哭的是「恐龍家長的惡行」卻要台灣社會一起承擔！

2024/07/02 10:06

◎張天泰

台灣老師越來越難當，曾在國中教書的電視主持人吳姍儒（Sandy）提及，她遇過一個侏儒症的孩子，他的智力發展正常但上課不專心，她告訴孩子：「不用考得怎麼樣，有把筆記寫下來就好。」但幾次苦勸，孩子都不以為意，「他還直接把桌子往外推說『怎樣！我就特教生』，吳脾氣就有點上來，把孩子抓到辦公室，他爸來接他，聽到吳越講越氣，就衝進來說『現在什麼情況？』然後從背後賞他巴掌。當時家長斥責孩子的話，讓吳姍儒印象深刻：「他說『你已經是特教生了，憑什麼惹麻煩』，吳聽到開始爆哭，哭到不行，心想難怪孩子每次都說『我就特教生』。吳哭的是恐龍家長正給自己孩子貼上負面標籤，但所產生負向連鎖效應，也要老師和台灣社會來一起承擔。

吳姍儒日前在節目上分享當老師的辛酸。（資料照／中天提供）

最近，筆者透過教學幫助特殊孩子，成功完成其到國外留學的目標，特殊學生功課程度在台灣是後段班，在學校和老師、同學有嚴重衝突，回家也和阿公、阿嬤、父親、母親吵鬧不斷，而筆者以「蘇格拉底對話法」的教學法，輔導孩子認識自己，理解自己的情緒，也讓特殊孩子找到興趣熱愛、在課業發展成功、家人關係重新修復，教學過程中，持續運用比馬龍效應（Pygmalion effect），比馬龍效應是說人心中怎麼想、怎麼相信就會如此成就。你期望什麼，你就會得到什麼，你得到的不是你想要的，而是你期待的。只要充滿自信的期待，只要真的相信事情會順利進行，事情一定會順利進行，相反的說，如果你相信事情不斷地受到阻力，這些阻力就會產生。

觀察台灣恐龍家長文化長期出現鬼話連篇，活在自己的世界，以自我中心的權威心態，所見的一切，都是由自己的經驗世界作為判斷基礎，與自我合理化的視角觀看孩子。常有在不完全理解孩子整體身心靈狀況下，就作出負面標籤等社會問題現象，但這樣的標籤是錯誤，除了造成孩子事後無法恢復的身心靈傷害，錯誤標籤也使孩子埋下製造社會問題的禍根種子。家長、老師在和孩子的互動，請記得多多鼓勵孩子，主動找尋孩子的優點，因在教育場域，有時候我們沒有幫到孩子，也請不要使用不完全理解孩子的負向標籤，去傷害孩子。

吳姍儒也提到學校老師需要教育恐龍家長的社會議題，台灣早期社會民風純樸敦厚，家長雖然學歷不高，卻懂得尊師重道和學校老師合作教好孩子，但現在世風日下，淪落成台灣恐龍家長要壓迫認真管教孩子的老師。而筆者曾遭遇恐龍家長的經驗，面對孩子無知闖禍，恐龍家長不是像太妹不斷嗆聲叫囂、報復說只會狗叫，要告便告！就是不管事放任孩子成魔，老師當面請其管教，恐龍家長因教育專業素養不足，胡亂下跪說管不動，上述恐龍家長沒有當父母做教育的道德資格，正是需要親職教育入場輔導，老師專業協助恐龍家長回復人性，教育仍是最大關鍵。

根據調查，台灣青少年犯罪年均高達一萬人，而立委林思銘、沈柏洋、鍾佳濱、吳思瑤在立法院質詢時提出不同建議，包含加強「道德教育」，筆者認為上述問題源頭，其核心關鍵是「親職教育」，而教育哲學家歐陽教博士的道德哲學可完善台灣親職教育，同時化解教育和社會的連鎖問題。

最後，好老師和好醫師一樣，是可以用其教育專業拯救生命，用愛正向改變生命，善用「比馬龍效應」，好好用愛去引導因善緣接觸到的孩子和恐龍家長。

（作者為教育博士）

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