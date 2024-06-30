自由開講》台灣國會維吾爾連線成立，推動人權事務的里程碑

◎陳俊

近年來，中共對維吾爾族群的鎮壓行動引發國際社會的譴責，而我國為表達對維吾爾人權的支持，日前也成立「台灣國會維吾爾連線」，此舉不僅代表台灣捍衛民主的堅持，更體現台灣積極參與國際人權事務的決心，以下就台灣成立維吾爾連線的意義與影響分析。

圖為「台灣國會維吾爾連線」27日舉行成立大會，民進黨籍立委沈伯洋（中）在會中致詞。（資料照）

台灣國會力挺維吾爾人權

此議題是由我國數名立委共同發起，向世界表明對維吾爾人權問題的重視，凸顯台灣堅守民主與人權的普世價值，透過這樣的行動，向世界展現積極參與國際事務與關懷全球人權議題的決心，不僅表達對受苦人民的關懷，更是在為國際社會傳遞正義聲音，提升台灣在人權議題方面的國際聲望和影響力。

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為民主價值增添新能量

中共對維吾爾人權的踐踏行為引發國際社會的撻伐，而我國面對中共的滲透與主權侵犯，更需團結一致共抗強權威脅，因此台灣積極聲援維吾爾人權議題的舉動，也為國際社會注入新的正能量，展現台灣身為民主國家的使命和責任感，更向世界表達捍衛人權價值的立場與承諾，不僅對維吾爾人有實質意義，更標示台灣在全球舞台佔有一席之地。

彰顯對人權的高度關懷

台灣以實際行動表達對人權、民主和平等的承諾，並非僅只是口頭聲援或精神支持，而是在國家機構的組織與運作下，真實地瞭解維吾爾人權問題，對維吾爾族群深具意義，讓受迫害者感受到實際協助，也是鼓勵其他國家共同站出來為受害族群發聲，台灣作為民主國家的典範，致力於關懷國際人權事務使維吾爾族人權獲得更多保障。

結語

台灣國會成立維吾爾連線的舉動凸顯對人權議題的重視，並展現對受壓迫族群的關懷，此舉凝聚全球各方的共識，台灣身處中共強權壓制下，仍積極參與維護人權的行動，實為國際之表率，期盼能激勵更多國家加入保護人權的行列，共同建立一個公正與和諧的世界，成立維吾爾連線為台灣在推動人權事務的里程碑，透過對人權價值的共識與國際合作，更代表台灣躍升國際組織的一大步。

（作者為國際情勢研究員）

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