自由開講》「醫判賠1404萬爭議案」 恐怕加速台灣兒科醫師人力流失！

◎張天泰

近日，注意到身兼心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委的吳欣岱，討論新生兒窒息死亡「醫判賠1404萬」的爭議案。案情主要為台中一新生兒一出世就窒息死亡，後父母以羊水中有胎便，醫師卻沒注意，怒告負責接生的婦產科醫師過失致死，法院日前認為醫師有醫療過失，判醫師及醫院應連帶賠償新台幣1404萬元。

近日，身兼心臟血管外科醫師、台灣基進北市黨部主委的吳欣岱（中）在臉書上，討論新生兒窒息死亡「醫判賠1404萬」的爭議案。（資料照）

然而，最具爭議為兩點，第一是法院「有胎便若無立即剖腹產為醫療過失」的見解，但事實上，產程中發現有胎便，根本不是健保給付剖腹產的適應症。第二是「新生兒死亡判決案例賠償金額新的計算方式」，因其是依「如果這個小孩出生長大扶養父母要給的費用」原則，進行賠償金額計算，此民事判決請求賠償扶養費用的計算方式，法院以預計年滿65歲後餘命為18.58年，再按108年度台灣平均每人消費支出每年為41萬8933 元，扣除中間利息計算，最終計算出父母一人560萬6243元的扶養費損害，總計約1200萬，但如果此案成立，這意味著未來台灣所有新生兒或兒童死亡案件皆可比照要求高額撫養金損害賠償，第一線兒科醫師無不驚恐心寒。

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從更巨觀的視野檢視此爭議案，現在台灣兒科醫師人力缺口已惡化擴大，十年後重症恐無人治，衛福部統計，專科醫師核准給證人數，2018年兒科醫師占比約1成，到了2022年兒科醫師比例大幅下跌，占比約2.5%；台灣兒科醫師目前已大缺人，現在法院用如此無理且暴力判決對待婦產科兒科醫師，這樣的作法是會加速台灣兒科醫師人力的流失，引發社會更巨大的人命和金錢損失！試想，兒科醫師已吃力不討好，現在因醫鬧糾紛，或法院荒謬判決害到破產或陷入財務危機，那還會願意在台灣當兒科醫師嗎？

（作者為政治工作者）

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