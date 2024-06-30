自由開講》地方政府「搶錢」不該只思考繳納的稅金有多少！

◎陳啟濃

新竹市拜竹科園區匯聚了眾多高收入的市民，每年繳納國稅二千九百億，而統籌分配款只分到一百億元，為此事長高虹安特地赴立法院，爭取立院最大黨團國民黨立委的支持，希望可以增加更多中央的統籌分配款。為此韓國瑜院長也認為目前的制度的確對新竹市不公平，承諾等各黨團提出版本，最後再來統籌思考。

圖為新竹市長高虹安（中）27日拜會立法院國民黨黨團，立法院長韓國瑜（左二）、副院長江啟臣（左一）及國民黨團總召傅崐萁（右一）特地前來致意。（資料照）

如果按照高虹安跟韓國瑜的財政分配邏輯，地方繳納更多稅金，就該分配更多經費，將會造成「磁吸效應」，高收入地區的民眾，享有更優質的地方建設與資源，有能力者為了能享有高品質的生活條件，人口往高收入經費多的地區遷移。於是收入低經費少的地區，只剩下無能力遷移的民眾，該地區不僅人口越來越少，各項建設與生活條件也會越來越落後。

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財政分配要有國家整體的思考，雖然有的地區民眾所得收入高，繳納更多稅金增加國家收入，然而區域各項生活機能具有互補分工的功能，有的地區人民收入高，相對也耗盡國家許多資源，有的地區收入低，但是卻更符合於國際對低碳的期待值。所以不能僅用收入與繳稅，作為規劃財政分配的單一思考條件。

況且現今台灣區域的劃分存在迫切改革的需求，因為台灣本身面積不大，不需要劃分成過多的行政區，除了有礙於區域發展，更會影響政府整體行政效能的提升。將全國各縣市整倂為大生活圈，能夠減緩人口遷移造成區域不均的問題，更能針對財政分配的限制，給予合理有效的解套，更重要的是能夠增進區域生活品質的均衡化，人民才不會有生存權利的相對剝奪感。

（作者為文史工作者）

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