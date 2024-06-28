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自由開講》什麼是民眾黨？

2024/06/28 11:28

◎張天泰

我想先用這句話開頭：「什麼是民眾黨？」

「台灣民眾黨」是民主先行者蔣渭水在日治時期創立的政黨，具有重大的歷史教育意義。但柯文哲借殼上市，取了「台灣民眾黨」的黨名，喊出很多口號，包含「以台灣為名，以民眾為本，共融社會，國家治理」，「理性、務實、科學」、「民意、專業、價值」、「執行力」等華而不實的政治口號。

但現在民眾黨的具體作為能配得上這個黨名嗎？需再三商榷，也令人懷疑？柯文哲曾說過「我是深綠」，民眾黨現在和民進黨反目決裂，不再進行政治合作，這是民主國家政黨正常運作的多元情況，但問題關鍵是民眾黨黨主席柯文哲，放任黃國昌助力國民黨傅崐萁，在立法院運用藍白合多數暴力所強力推動侵害台灣公民人權的法案！迄今仍未見柯文哲做任何反省！

民眾黨主席柯文哲（左二）放任黃國昌（左一）助力國民黨傅崐萁（右二），在立法院運用藍白合多數暴力所強力推動侵害台灣公民人權的法案！迄今仍未見柯文哲做任何反省！（資料照）

2013年時任台大醫院創傷醫學部主任的柯文哲，曾說過：「台灣急需人格教育。一個有人格者，要有道德勇氣。看到不合理的事情時，敢說出來。我們要思考如何塑造一個環境，讓學生見到不道德的事情，敢自由地講出來，這是我們現在最需要的教育。」，十一年後，柯P這席話特別諷刺，今天民眾黨的政治道德沉淪，說實在是被善良的「小草們」寵出來的，而現在藍白在立法院「狼狽為奸」作亂的樣貌，連小草們都看不下去，人性是脆弱的，當年民眾黨是為打破「藍綠絕對二元對立困局」而成立的政治第三勢力，如果現在民眾黨淪落為國民黨附隨組織，那就成為另一個「小藍」，那小草們投票給民眾黨，還有什麼政治意義？ 什麼是民眾黨？這是民眾黨黨主席柯文哲現在最需要回答的問題！

（作者為政治工作者）

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