自由開講》OpenAI只提供給部分國家使用，中國完蛋了！

◎陳俊

美國財政部日前發布一份草案，要求美國須在半導體、微電子、量子計算及人工智慧等領域實施監管，禁止或限制中共在該項技術領域的投資，預計OpenAI將於7月9日終止對中國大陸地區提供API的服務，此舉將嚴重打擊中共的模組公司，沒有核心技術的公司若未能找到替代方案，將被市場淘汰，另中共許多大模型公司將自主研發，並使更多創業公司選擇中共國產模型，規避日後可能的風險。

中共長期以抄襲和模仿外部技術為主要手段，因而缺乏自主研發能力，隨著OpenAI即將終止對中共的API服務，中共將不再能依賴外部技術，必須面對自主研發的挑戰，這個轉變可能迫使中共加大對研發和創新的投入，並推動科技自主化的過程，不僅將挑戰中共的經濟發展模式，也迫使中共的公司須獨立發展和提升創新能力。

請繼續往下閱讀...

OpenAI將從7月9日起，不再向中國提供API服務。（路透）（美聯社）

許多中共企業依賴外部技術和API服務進行業務運作，尤其是在人工智慧領域方面，隨著OpenAI終止對中共提供服務，這些企業可能受到技術斷供和資源匱乏的影響，進而面臨破產風險和市場動盪，這種依賴外部技術的情況凸顯中共在科技自主創新和技術掌控的脆弱性，中共需加強本土技術研發和人才培養，以提高自身的競爭力方能抵禦外部風險。

OpenAI終止對中共提供API服務，對中共科技產業影響甚鉅，中共企業將面臨著缺乏技術支援可能導致破產的風險，同時中共自身也將面臨從未研發專利的挑戰，美國的決策同時反映全球科技合作與競爭的複雜性，也提醒各國科技企業在全球化市場中需要謀求平衡和因應潛在風險的重要性，因此中共需更積極加強自主研發和創新，以因應國際市場的變革，否則一味抄襲他人的技術就想謀取暴利，只會得到破產的結果。

（作者為國際情勢研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法