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自由開講》官兵怯戰現象不可避免：梅家樹強調演訓納入現實情境

2024/06/28 14:41

◎茜茜

在立法院外交及國防委員會的質詢中，參謀總長梅家樹針對戰時官兵怯戰、逃亡或抗命行為的處理提出了明確的態度，強調戰場上這種情況不可避免，並表示演訓時應納入此類狀況進行演練，這一觀點不僅對軍隊的現行訓練和戰備措施提出了新的要求，也對軍隊的形象和信心構成了挑戰，參考世界民主國家針對戰爭逃兵的處理方式也能提供臺灣參考；本文將從梅家樹的觀點及對軍隊形象影響，我國可採取的人道處置方式，民主國家如美國、英國等國家的處理方式及臺灣的參考借鑒四個方面進行探討。

圖為參謀總長梅家樹（中）日前出席立法院外交及國防委員會報告「漢光40號演習」規劃情形並備質詢。（資料照）

梅家樹的觀點對軍隊形象的影響

梅家樹直言戰時怯戰、逃亡或抗命行為是不可避免的，這種現實主義的態度雖然務實，但也可能對軍隊形象產生負面影響；第一，公開承認逃兵行為的可能性，或使軍隊士氣受挫並削弱公眾對軍隊的信任；第二，這種言論可能被敵對勢力利用製造恐慌和不信任，進而影響軍隊的戰鬥力和國家的整體防禦能力；然梅家樹的言論也有其積極的一面，即促使軍隊在平時訓練中針對這些情況進行更為嚴格和系統的演練，從而提升部隊應對各種突發狀況的能力。

面對戰場逃兵的人道處置方式

對於戰場上的怯戰和逃亡行為，臺灣可以考慮採取一些人道處置方式，以維持軍隊紀律和士氣的同時，減少對個人和社會的負面影響；首先，可以加強心理輔導和支持系統，在戰前為官兵提供充分的心理準備和壓力應對訓練；其次，在逃兵行為發生後，可以設立專門的調查和輔導機構，對逃兵進行心理評估和支持，了解其逃亡的原因，並根據具體情況進行處理；此外，應避免過度懲罰性措施，如過度依賴軍事法庭和嚴厲的懲罰，而應注重修復和重建信心，讓逃兵有機會重新回到部隊或社會中。

美國等民主大國的處置方式

在美國等民主國家，針對戰爭逃兵的處理方式通常包括法律懲罰和心理輔導兩方面；法律方面，美國軍法對逃兵行為有明確的懲罰規定，根據情節輕重進行處罰，包括拘禁、降級甚至退伍；然美軍也注重心理輔導，設有專門的心理支持和諮詢機構，為官兵提供壓力管理和心理健康服務；此外，美軍還注重預防措施，在戰前進行全面的心理測試和準備，減少逃兵行為的發生，這些措施不僅維持了軍隊的紀律，還有效地支持了官兵的心理健康。

臺灣的參考與借鑒

面對戰場逃兵的問題，臺灣可以參考美國等民主國家的處置方式，結合自身國情進行改進和完善；首先，可以強化心理輔導和支持系統，為官兵提供更全面的心理健康服務；其次，在法律懲罰方面，應根據具體情況靈活處理，避免過度依賴懲罰手段，注重修復和重建；再次，可以加強戰前心理準備和壓力管理訓練，減少逃兵行為的發生；最後，應建立健全的調查和輔導機制，對逃兵行為進行深入分析和處理，從根本上解決問題；通過這些措施，臺灣可以在維持軍隊紀律和士氣的同時，保障官兵的心理健康，提升整體戰鬥力和國家防禦能力。

（作者為研究生）

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