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自由開講》賴總統出席三軍八校畢業典禮，為國家新一代菁英奠定基石

2024/06/28 12:14

◎陳俊

賴總統日前出席三軍八校院聯合畢業典禮，展現對軍人教育的重視與支援，此舉不僅彰顯對國家軍隊的重視，也為今年的畢業生帶來至高榮譽和鼓舞，賴總統的祝福，凸顯對未來新一代軍事和社會菁英的期許，展現國家對培育人才的熱忱。

賴清德總統在三軍八校畢業典禮所強調的保持初心、保持熱情並不斷精進的態度，提醒在場的畢業生及聽眾這些重要的價值，這種持續進步的信念和對工作、生活的熱忱，對所有人都具有重要的意義，總統的演說不僅是對軍校畢業生的鼓勵，更是向社會傳達積極進取的態度，展現身為領導者的情懷，引領年輕一代朝更高的目標及夢想邁進，也將為我們的社會發展提供動力，有激勵人心的效果，也使人民對未來充滿希望。

總統賴清德（第一排中間）27日親臨主持國軍三軍八校院113年班聯合畢業典禮，除了致詞勉勵畢業生外，也與本屆1747位畢業學生拍攝畢業合影，一同高喊口號「戰力強！」。（資料照）

此外，賴總統在畢業典禮上也展現對國防事務的高度關注和參與，他支持國防部長提出的改革提案，並特別強調遵循軍紀的原則，展現不拘泥於現行體制，符合現代戰爭的認知，更凸顯他對國軍發展與進步的重視，此舉有利促進軍隊現代化轉型，提升整體素質和戰鬥力，更有助於因應日益複雜的安全挑戰，可見賴總統對國家安全有高度認知。

這次三軍八校聯合畢業典禮不只是一個儀式，更是國家未來發展長程的關鍵，賴總統的關懷，顯示政府對軍事和教育的投入，強調保持初心、追求卓越的精神，並鼓勵畢業生們堅守信念、努力奮鬥，在未來的發展道路上砥礪前行；而這場典禮展彰顯社會各界對國家青年的期許，隨著畢業生們邁入新旅程，他們將承擔國家安全與發展重任，為建設繁榮昌盛的國家而貢獻，期盼每一位畢業生都能憑藉自己的努力和才華，在各自的領域取得卓越成就，為臺灣的未來發展貢獻所長。

（作者為國際情勢研究員）

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