自由開講》談國會「開罰單」沒有救濟程序，有違憲之虞

◎陳逸南

依報導，國會擴權法案，有違反憲法、侵害人權之虞，行政院7大理由提覆議，指出大法官釋字第585號解釋，違反立法院調查權，只能處行政罰，但三讀條文卻再課予刑責，有侵害人權之虞。

對於國會擴權法案，行政院昨日（６）提覆議的7大原因，圖為其中4項原因。（行政院提供）

查大法官釋字第585號解釋指出，立法院調查權行使之方式，……，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段，本院釋字第三二五號解釋應予補充。

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又指出，「如就各項調查方法所規定之程序，有涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。」

再者，大法官釋字第689號解釋指出「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權（利）之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序。」

依媒體報導之立法院職權行使法修正案三讀條文觀之，國會對人民「開罰單」，沒有救濟管道，例如人民不服走訴願程序，立法院是憲法機關，人民不服的訴願書要送給立法院的上級機關，是誰？人民不服走行政訴訟程序，立法院當被告機關，也很奇怪。人民不服走憲法訴訟，也不可能。

平心而論，那麼人民基本權利（包括財產權）受侵害時，沒有訴願、訴訟權利，國會如此擴權，有違憲之虞，如果覆議結果又遭「擋關」大家吞得下去嗎？

（作者為仲裁人）

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