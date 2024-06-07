晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》談國會「開罰單」沒有救濟程序，有違憲之虞

2024/06/07 13:29

◎陳逸南

依報導，國會擴權法案，有違反憲法、侵害人權之虞，行政院7大理由提覆議，指出大法官釋字第585號解釋，違反立法院調查權，只能處行政罰，但三讀條文卻再課予刑責，有侵害人權之虞。

對於國會擴權法案，行政院昨日（６）提覆議的7大原因，圖為其中4項原因。（行政院提供）

查大法官釋字第585號解釋指出，立法院調查權行使之方式，……，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見，並得對違反協助調查義務者，於科處罰鍰之範圍內，施以合理之強制手段，本院釋字第三二五號解釋應予補充。

又指出，「如就各項調查方法所規定之程序，有涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。」

再者，大法官釋字第689號解釋指出「憲法上正當法律程序原則之內涵，除要求人民權利受侵害或限制時，應有使其獲得救濟之機會與制度，亦要求立法者依據所涉基本權（利）之種類、限制之強度及範圍、所欲追求之公共利益、決定機關之功能合適性、有無替代程序或各項可能程序成本等因素綜合考量，制定相應之法定程序。」

依媒體報導之立法院職權行使法修正案三讀條文觀之，國會對人民「開罰單」，沒有救濟管道，例如人民不服走訴願程序，立法院是憲法機關，人民不服的訴願書要送給立法院的上級機關，是誰？人民不服走行政訴訟程序，立法院當被告機關，也很奇怪。人民不服走憲法訴訟，也不可能。

平心而論，那麼人民基本權利（包括財產權）受侵害時，沒有訴願、訴訟權利，國會如此擴權，有違憲之虞，如果覆議結果又遭「擋關」大家吞得下去嗎？

（作者為仲裁人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書