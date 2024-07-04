自由開講》面對藍白合作：公民社會的雙重制衡之道

◎ 葉欣怡

在台灣的政治局勢中，藍白兩黨的合作再次引發爭議。日前覆議案表決，藍白合作無視了人民的訴求和本土利益。歐洲在台商務協會的刊物《Euroview》援引媒體評論，警示未來跨國企業領導可能面臨的風險。法律學者聯合聲明要求相關草案退回委員會充分討論，指出此舉將讓台灣陷入政治內耗，阻礙經濟發展，削弱台灣韌性，並加劇社會分裂和混亂。

日前覆議案表決，藍白合作無視了人民的訴求和本土利益。（資料照）

賴政府應該一方面利用行政、司法及監察權來制衡立法院的濫權行為，另一方面，公民社會也必須思考下一步行動，讓濫權的立委付出代價。不定時的青鳥起飛行動及罷免才是讓這些藍白政客清楚人民才是國家的主人。

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台灣人民應認識到，台灣能夠在國際舞台上取得成就，成為電子產品供應鏈樞紐，亞洲民主之光，不僅是地緣政治的因素，還有過去民主前輩的血汗拚搏而來。而藍白兩黨的政治操作卻在破壞這些成就，讓台灣變得更脆弱，不利於未來發展，並對社會秩序造成負面影響。若對於此等假改革法案讓步，會造成台灣永劫不復的處境。因此，理解並捍衛台灣的民主與自由，對於維持台灣在國際社會中的地位至關重要。

面對這些挑戰，台灣的公民社會展現了強大的凝聚力和決心。近期的「青鳥起飛」抗議活動就是一個例子

面對這些挑戰，台灣的公民社會展現了強大的凝聚力和決心。近期的「青鳥起飛」抗議活動就是一個例子，顯示了人民對於政府濫權的不滿以及對維護民主制度的堅持。為了確保台灣的未來，公民社會必須持續施壓，監督政府的行動，並積極參與公共事務。不僅是抗議和罷免行動，還應推動更多的社會討論和公共政策辯論，以促進透明和問責。同時，透過選舉制度，選出真正代表人民利益的立委，並持續關注立法院的運作，確保立法過程符合民主原則。只有如此，才能真正實現人民當家作主，確保台灣的穩定與繁榮。

（作者為台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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