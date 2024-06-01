晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》罷免是公民行動的下一步

2024/06/01 05:30

◎ 杜信龍

近日，國會五法法在立法院通過三讀，引發社會強烈反應，股市也立即反應。吳叡人老師指出，這不會是藍白兩黨擾亂台灣的最後一次。我們必須組織起來，通過行動來表達對藍白兩黨擴權、濫權、濫立法的抗議。當前，國際社會對台灣的情勢看得很清楚，反而是有些台灣人尚未看清危機。這次立法對台灣的影響深遠，知識分子和中小企業主等公民，都應站出來捍衛民主。

公民意識是指公民對社會和國家的責任感及參與意願，是民主社會的基石。公民不僅僅是被動的法令遵守者，更是積極參與社會治理的主體。當政府和立法院的行為偏離民意、侵害公共利益時，公民有責任透過合法途徑進行反制和糾正。

這次國會五法的通過正是對公民意識的巨大挑戰。作為公民，我們不能僅依賴政府來平衡立法機構的權力，還必須積極參與其中。賴政府需要運用行政、司法及監察權以制衡立法院的濫權。同時，公民社會也必須思考下一步行動，讓濫權的立委付出代價。

罷免正是有效的制衡手段，例如，新北市立委葉元之和傅崐萁等人正是適合的罷免對象。通過組織地方公民力量，我們可在每個縣市推動罷免，把民主精神深入到每一寸土地。高雄曾成功罷免韓國瑜，只要民氣可用，則花蓮、新北、基隆同樣可成民主聖地。

（作者是科技公司工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書