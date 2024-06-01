自由廣場》罷免是公民行動的下一步

◎ 杜信龍

近日，國會五法法在立法院通過三讀，引發社會強烈反應，股市也立即反應。吳叡人老師指出，這不會是藍白兩黨擾亂台灣的最後一次。我們必須組織起來，通過行動來表達對藍白兩黨擴權、濫權、濫立法的抗議。當前，國際社會對台灣的情勢看得很清楚，反而是有些台灣人尚未看清危機。這次立法對台灣的影響深遠，知識分子和中小企業主等公民，都應站出來捍衛民主。

公民意識是指公民對社會和國家的責任感及參與意願，是民主社會的基石。公民不僅僅是被動的法令遵守者，更是積極參與社會治理的主體。當政府和立法院的行為偏離民意、侵害公共利益時，公民有責任透過合法途徑進行反制和糾正。

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這次國會五法的通過正是對公民意識的巨大挑戰。作為公民，我們不能僅依賴政府來平衡立法機構的權力，還必須積極參與其中。賴政府需要運用行政、司法及監察權以制衡立法院的濫權。同時，公民社會也必須思考下一步行動，讓濫權的立委付出代價。

罷免正是有效的制衡手段，例如，新北市立委葉元之和傅崐萁等人正是適合的罷免對象。通過組織地方公民力量，我們可在每個縣市推動罷免，把民主精神深入到每一寸土地。高雄曾成功罷免韓國瑜，只要民氣可用，則花蓮、新北、基隆同樣可成民主聖地。

（作者是科技公司工程師）

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