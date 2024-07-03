自由開講》選罷法修惡？敢不敢修法納不分區罷免？！

◎吳旅人

雖然國會濫權法案已經送釋憲，但是藍營立委近日表現令人非常失望，民眾不滿情緒開啟大罷免時代，卻又引發藍白聯手將選罷法修惡的疑慮。

近期雖然國會擴權法案已經送釋憲，應可期待並遵循大法官的最後釋憲結果，但藍營立委仍然不斷秀下限，導致民意累積不滿情緒期待將不合適的立委罷免重選；像是拿著尺、侵門踏戶到別黨記者會去做秀鬧場或者頻頻造謠立委同事精神狀態不佳的，又或者是藉離島建設引進中資、招收中生的立委，這些應該都是民眾不滿的對象。這些劣質立委擬在立法院提出調高罷免門檻的法案，沒收人民收回授權的機會，以民主制度違背民主精神，真是令人憤怒。只能期盼週四的委員會中，藍營能幡然悔悟、白營關鍵票能體現民意。

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針對國民黨強推選罷法修法，意圖提高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘（中）呼籲國民黨不要倒行逆施、濫權擴權，應找出罷免原因，不要國會多數就一路搞義和團，請懸崖勒馬，否則自尋死路，修法的效應就是把基隆市長謝國樑送上斷頭台。（資料照）

但其實我認為選罷法該修的不是降低門檻，而是讓不分區立委也要受監督。從國會開議以來，白營八席不分區立委完全不受人民監督，即使十萬民眾在立法院外集結，白營仍一意孤行只遵循黃國昌一人的意念；而在黨產案時陳昭姿委員也不敢依照政治良心投下反對票。原本設計不分區是為了讓小黨有生存空間，但卻忽略了小黨也需要被監督，完全沒有罷免機制的不分區立委，又沒有區域立委的地方民意包袱，現在連黨主席都無法影響八席立委的投票意向，簡直是失控的八席了！

強烈呼籲藍營莫再激怒民眾，以票數暴力強硬用不正當程序把調高門檻的選罷法逕付二讀；也呼籲白營找回自己的政治良心，以前自稱超越藍綠，現在對藍營唯唯諾諾卻對民意置若罔聞，小心怒火燒光小草。

（作者為彰化市民）

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