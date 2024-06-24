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自由廣場》（胡，怎麼說）賊心虛，藍白竟威脅殺「裁判」！

2024/06/24 05:30

◎ 胡文輝

藍白不只立法擴權、濫權自肥，那是一群「政治盜賊」結夥篡權、奪權，毀憲亂政、裡應外合禍台灣的新開端！

藍白六十二結夥，再次強暴式否決行政院所提國會擴濫權案覆議後，聲請大法官釋憲，成了維護民主憲政的最後一道防線，由大法官審理裁決。

作賊心虛！藍白多行不義，仗多數暴力胡作非為，沒收程序正義的討論、思辯過程，強暴式通過擴濫權法案、再強暴式否決政院覆議案，但是，他們雖緊抱無程序正義，侵害人權、篡奪行政、司法、監察權，破壞三權分立的「贓物（擴濫權法案）」，卻作賊心虛，怕被「裁判（大法官）」裁定違憲，須將「贓物」交還。

這群「政治盜賊」不思悔改，反而食髓知味、惡向膽邊生，竟揚言對「裁判」下狠手。國民黨團黨鞭洪孟楷、羅智強、林思銘等，威脅若裁定暫時處分、宣告違憲，藍委就要砍大法官預算、人事。十五名大法官，七名任期在十月底屆滿，須由總統重新提名，藍白威脅屆時殺的腥風血雨。惡霸怕輸球，就先向裁判嗆聲，敢判他們輸、就要殺掉裁判，藍委惡質行徑比惡霸更卑劣！

廿一日上午藍白六十二結夥強暴式封殺覆議案、下午中共祭出羅織台獨罪名的廿二條「意見」，不接受中國併吞、不接受中共一黨專政，統統都打為台獨、分裂國家，可判死刑。這再次坐實藍白紅三合一裡應外合、兩面夾攻，目標就是併吞台灣、消滅中華民國。

其實，藍委跟著中共調子起舞已司空見慣，日前藍委徐欣瑩、陳玉珍擴增調查權，竟稱要學「中國全國人大」，我採訪過多次人大，知道它只是中共一黨專政的橡皮圖章、附隨組織，藍委舔共舔瘋了？墮落為中共附隨組織了？否則怎會去學人大！

據說將代表藍軍去憲法法庭為濫擴權案辯護的翁曉玲，日前質詢時拿著「秋海棠」地圖，逼國防部長顧立雄承認那是中華民國領土，翁曉玲書沒讀通，「秋海棠」地圖是根據一九三六年五五憲草畫的，有蒙古、沒台灣。後來去了蒙古變「老母雞」，老母雞又被中共竊據。翁曉玲四月隨傅崐萁應召赴北京，參見中共四號頭目王滬寧時，怎麼只會諂笑、不敢當面嗆秋海棠是中華民國的？

至於被稱「傅隨組織」的白八，缺乏主體認知，八個叫不醒的夢遊者，在藍白發動強暴式表決時，如被牽著走的僵屍，跟著藍委狼狽為奸！

（作者為資深媒體人）

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