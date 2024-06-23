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自由開講》說「民進黨反對國會改革」？怎麼可能！

2024/06/23 14:33

◎之澈

最近，一直聽到有人在說「民進黨反對國會改革」，這真是一個聳動的標題。或許，也成功地讓許多人誤解了。要讓異溫層的人明白，真實所發生的事情，也許可以來試試，說個故事給他們聽：

「大家在討論去哪裡玩。有些人說去爬山，有些人說去海邊。

後來，要表決的時候，只問說：想去爬山的請舉手？沒有問是否有人想去海邊。

想去海邊的人覺得這樣的表決方式，遺漏了選項。覺得應該重新討論。

兩個選項都要討論，再決定去哪裡玩。

結果，想去爬山的人，就說這些想去海邊的人『不想出去玩』。

還到處跟別人說，讓很多人都以為他們『拒絕出去玩』。

但其實，大家都想出去玩。只是，必須要公平討論不同的意見。」

異溫層的人如果聽不懂這個故事的意思，可以向其繼續說明：這個故事裡的「出去玩」，是指國會改革；「想爬山的人」，代表及民眾黨；「想去海邊的人」，則為民進黨。當然，異溫層的人，聽了這個故事之後，也有可能會完全扭曲這個故事的重點；聽完故事，依然聽不見故事。或者，感到難堪，而拒絕承認自己被「想爬山的人」欺騙了。

從政治的標題來認識世界，有時候是很危險的。「民進黨反對國會改革」這句話是如此粗糙、簡化，並且充滿目的。這類的不實標題，很明顯與民進黨的特質不相符，但有些人一看到標題，思想就被這句話覆蓋了。這個標題，事實上應該是：「民進黨反對國會改革？怎麼可能！」或是，「國、眾擾亂人心，謊稱民進黨反對國會改革。」、「民進黨反對『沒有經過實質討論』的國會改革」這樣，才是比較接近事實的原貌；好讓被騙的人，趕快醒過來！

圖為民進黨團會在覆議案表決後，在立法院議場前召開「捍衛憲法、保護人民，反擴權、要釋憲」記者會。（彭博）

（作者為個人工作室負責人）

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