自由廣場》柯主席 知道自己錯在哪裡嗎？

◎吳哲文

近期，民眾黨主席柯文哲與該黨身陷總統大選政治獻金申報不實與作「假帳」風波，甚至北檢展開搜索行動…成為台灣政界的一大焦點，眼看火勢持續延燒，柯文哲從日前展開其自認的滅火行動，召開記者會、開直播、大動作提告樣樣來，但，細觀柯文哲道歉的對象（支持者）與言詞（宣稱「抱歉讓支持者焦慮，實在很慚愧」），真的有抓住問題的重點、知道自己錯在哪裡嗎？

恕筆者直言：

一、柯文哲道歉的對象，不只應該是目前仍力挺他的小草等支持者，甚至也應該包含過去一度支持他，但從二○一四年首度出馬角逐台北市長開始、直到最近與金錢有關說不清的大小事件，眼見柯文哲不僅在言行方面，毫不遮掩對台文攻武赫中國當局與毛澤東等人的孺慕、日漸乖離於台灣優先的本位，甚至連過去所堅持的、承諾過的事物（所謂的新政治、清新第三勢力），也可以毫無猶豫地實質掏空其內涵或拋棄掉…在認清柯面目後，陸續不再支持他的社會大眾。

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二、柯文哲應該道歉的，不只是因為近期由於識人不明，使得團隊犯下「低級錯誤」，進而引發支持者焦慮不安的問題，還有更深層、但卻也愈來愈不能予外人表的部份。

過去柯文哲宣稱自己公開透明、每一筆財務開支都能夠被社會大眾檢驗，但，從本次與總統大選競選捐款及經費流向有關的種種事案當中，社會大眾所看到的，卻是各種流向不明，無視於「這些錢是來自於小草等支持者，省吃儉用所捐獻的小額募款」的事實，把小草當作提款機，就已經是非常糟糕的事情了，選戰開支用度是否合理、最終流向到哪邊去、誰在這其中受益，經過日前的記者會後，更是愈解釋疑點愈多。

在真相一一湧現的過程中，更是突顯「民眾黨對少數人來說，與其說是政黨、更像是生意」的巨大問號，面對排山倒海的質疑，柯文哲還有勇氣與打算，跟目前仍支持你的人在內的社會大眾，做全盤且誠實的說明嗎？還是將一切責任推卸給會計師，像過去用政治語言矇混帶過？

在政治生命遭到京華城為首的新五大案、及總統大選資金流向案雙重夾擊的情況下，奉勸柯文哲先生，逃避或文過飾非都無法解決問題，誠實面對自己、社會、檢調與司法才是良方。

（作者為服務業、兼業作家）

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