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自由廣場》你的捐款 他的「瑕疵」？

2024/08/11 05:30

◎ 秦靖

二○○四年美國民主黨提名的副總統候選人約翰．愛德華茲，並在二○○八年角逐民主黨總統提名資格，爾後宣佈退出競選，改支持時任參議員的歐巴馬。

愛德華茲有個惹人注目的醜聞，就是他在二○○八年競選民主黨總統期間與電視廣告製作人蕾爾．亨特有了婚外情，亨特還生了一個女兒。更嚴重的是，愛德華茲被指控使用近百萬美元的競選捐款來掩蓋這段婚外情。你的捐款，他的遮羞費！

當民眾黨主席柯文哲爆出二○二四年總統選舉政治獻金出現三筆、合計金額高達九一六萬四三一一元的「造假」款項，受款人公司出面證實沒拿到該筆金額時，申報的柯文哲一方卻能以發票或收據申報，這絕對不是民眾黨口中所謂的「瑕疵」，也不是柯文哲妹妹柯美蘭所謂「帳務有疏失，糾正、改好即可」，更不是柯媽媽以一句「兒子在學校品行第一，絕對不敢貪污」等護航話語可以結案。

小草們省吃儉用花了八八○○元去購買柯文哲演唱會門票，或購買動輒千元以上、印有KP LOGO的競選小物，抑或無條件捐款給柯當作總統競選經費，只為支持所謂的「新政治」，結果作弊被抓到，只是瑕疵、改好即可，這樣的「造假」，錢到底跑到誰的口袋裡？你的捐款，柯文哲到底用來做甚麼？

迴力鏢來得很快，約莫一個月前，柯文哲才針對藍綠兩黨總統候選人的選舉費用，大酸對方是「一群騙子」，結果政治獻金結餘款最多的柯文哲涉入作假帳、黨庫通自家內褲的爭議，難怪王世堅早在二○一九年就預言騙子的最高級就是要將「一個騙子」擴大成「詐騙集團」，獨騙騙不如眾騙騙！

（作者為教育工作者）

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