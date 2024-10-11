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自由開講》洪孟楷憑什麼不滿「客家人」講客語？應立即向全國客家鄉親致歉！

2024/10/11 09:30

◎葉哲維

客家語言復振是台灣不分族群、黨派的共識，但遺憾的是近日（9）藍委洪孟楷在質詢時，竟不滿客委會主委古秀妃以客語答詢，還故意取下翻譯耳機，稱「我其實是聽不懂客語，你是要我戴耳機？」，其如此粗暴蠻橫的行徑，令人瞠目結舌，應對向全國的客家鄉親致歉。

近日（9）國民黨立委洪孟楷（中）在質詢時，竟不滿客委會主委古秀妃以客語答詢。（資料照）近日（9）國民黨立委洪孟楷（中）在質詢時，竟不滿客委會主委古秀妃以客語答詢。（資料照）

過去威權時代，國民黨政府推動打壓母語的「國語政策」，創造「華語霸權」的意識形態。直到台灣經歷民主化洗禮，客籍鄉親發起「還我母語」運動，喚起國人對於母語和自我認同的重視，政黨輪替後中央政府才創設「客家族群委員會」，專責推動客家認同和客語復振。

至2018年，立院三讀通過《國家語言發展法》，才終於有國家層級的上位法律，保障臺灣各固有族群之自然語言；而立院亦設有口譯師，提供即席翻譯，讓委員和官員能各自以母語進行質詢和答詢。根據客委會的調查顯示，2021年全國客家民眾的聽說能力，均較2016年的調查下滑。客語聽力部分從64.3％下滑到56.4％；說客語的能力則從46.8％下降到38.3％。

因此，2022年時任全國的客家主管和團體共同發起「一代人救轉客話」運動，希望將客語從聯合國語言活力指標「瀕臨危險」變成「安全」的狀態。時任台南市客委會主委的古秀妃，也同新北、桃園、高雄等縣市客家主管和客家社團簽署響應。

洪孟楷委員粗暴的歧視行徑，罔顧客家鄉親長期以來對傳承的努力，視《國家語言發展法》為無物，立下最壞的示範，成為迫害客語的元兇。洪孟楷立委，請跟向全國客家鄉親致歉！

（作者為國立中山大學社會學碩士、國家語言政策研究者

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