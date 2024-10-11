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黃澎孝練「孝」話》賴清德「中華民國台灣國家論」有助團結台灣抗中保台

作為名號上的「中華民國」，我們曾在1949年被中華人民共和國在南京「送終」。也曾在1971年被聯合國驅逐。以致於「中華民國」這個國名與國旗、國歌都不能出現在許多國際的舞台上。但是，「臺灣人民從未自我放逐。」
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/10/11 10:30

◎黃澎孝

文人相輕自古皆然，有過擔任「文膽」經歷的特殊文字工作者，都會有挑剔別人文稿手筆的職業病，當然，我也不例外。

但是，聽完了賴清德以「團結台灣，共圓夢想」為題的國慶演講後，我不得不承認：這篇文稿寫的很好 ，賴總統當然也講的非常好！

直白的說吧！

賴清德這篇演講，把當前台灣最根本的國家定位問題，與建國113年的中華民國完成了微妙的縫合。成就了賴清德做為一個務實的台獨工作者，同時又是中華民國總統的雙重人設下，建構出一篇出色的「中華民國台灣國家論」。

賴清德這篇演講，把當前台灣最根本的國家定位問題，與建國113年的中華民國完成了微妙的縫合。（資料照）賴清德這篇演講，把當前台灣最根本的國家定位問題，與建國113年的中華民國完成了微妙的縫合。（資料照）

事實上，「國家論」是傳統政治哲學上一個最核心的議題。簡單的說吧，就是探討人類為什麼要創造「國家」這個組織？尤其是，現代意義的「國家」，其之所以存在的終極目的何在？具體的說，就是所謂的「立國精神」與所謂「建國理想」何在？

尤其，賴清德既然自詡為一個「務實的台獨工作者」，又當選為中華民國第16任的總統，在他上任後的第一次國慶大典上，他當然有必要向全民闡述：他將如何把台獨理念與中華民國的立國精神融於一爐，鑄造出一套有助於中華民國在台灣「落地生根」，長治久安的國家論。

以言「中華民國」，113年前中華民國的締造者，以及先賢先烈們，他們「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」，終結中國三千年帝制的目的，乃是要建立一個「四萬萬人做皇帝」，主權在民的民有民治民享的民主共和國。

然而，就台獨建國主張者而言，他們所要建立的「新國家」，不論以何為名，最根本的問題依然得要面臨「國家論」的靈魂拷問：那就是「立國精神」與「建國理想」何在？與台灣現有的中華民國有何不同？難道是要揚棄主權在民的民有民治民享的建國理念嗎？還是只想改名換姓，來與「中國」徹底一刀兩斷呢？

事實上，從李登輝當總統實現台灣人當家作主目標後，李登輝一手推動的「總統直選」與悄然發展的「兩國論」，其實在某種意義上就已經著手將中華民國台獨化了！

台灣已故前總統李登輝先生。（資料照）台灣已故前總統李登輝先生。（資料照）

至於能否實現法理台獨？陳水扁當年的努力，除了落得「麻煩製造者」的罵名外，還遭到美中兩國的公開打壓。所幸後來經過蔡英文的低調努力，以及美中關係的變化，才使得李登輝肇始的「兩國論」，能漸從蔡英文的「兩岸互不隸屬」，進展到賴清德的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。

然而，能否更進一步的達到「正名、制憲」的目標？顯然仍須耐心等待國際形勢更進一步的發展。說白了，恐怕要等到美中徹底翻臉，或是中國武力犯台失敗之後了。

放眼未來美中博弈可能遙遙無期僵持下去的「新冷戰」，中華民國與台灣獨立運動之間要如何和平相處，共生共贏呢？這就是賴清德總統最主要的議題之一。

誠如賴清德國慶演講所說：「我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是臺灣、還是中華民國臺灣，我們都要有共同的信念：我們捍衛國家主權的決心不變。」換言之，我們不必執著於國家浮面上的名號，而要堅持的是「主權在民」的民有民治民享的「立國精神」。

作為名號上的「中華民國」，我們曾在1949年被中華人民共和國在南京「送終」。也曾在1971年被聯合國驅逐。以致於「中華民國」這個國名與國旗、國歌都不能出現在許多國際的舞台上。但是，「臺灣人民從未自我放逐。」

事實上，賴清德這段論述，就像是宋朝理學家石介在其《根本策》中所說：

「人皆曰：『天下國家。』孰為天下？孰為國家？民而已。有民則有天下，有國家；無民則天下空虛矣，國家名號矣。」

換言之，1949年遭中共追殺來台重啟爐灶的「中華民國」如今的「根本」所在乃是「台灣人民」。如果1949或1971，台灣人民「自我放逐」了，那「中華民國」就連個插旗的立錐之地都沒了！空有一個「名號」，那就什麼都不是了！

賴清德雖然肯定113年前，「一群充滿理想抱負的人」企圖「打造一個自由、平等、博愛的國度」的努力。然而，賴清德也毫不客氣批評：「民主的夢想，曾經在熊熊戰火中被吞噬；自由的理想，長年在威權統治中被侵蝕。」

然後他重新賦予「75年前的古寧頭戰役、66年前的八二三戰役」的時代意義。肯定當時「不分先來後到，不分族群你我」，守住了臺澎金馬，才守住了中華民國。

賴清德接著將45年前的「美麗島事件」，以及前前後後「一連串的民主運動」，與113年前中華民國建立一個「民主共和國」的理想隔空超連結的掛鉤。

他高調肯定這一批批從「黨外」到民進黨建黨以後，同樣與創建民國的先賢先烈「懷有民主夢想、自由理想的人」，終於「推開民主的大門」，終於實現「一百多年來，人民想要當家作主的願望」。

不得不說，賴清德這番跨越了台獨基本教義派鴻溝，同時又超邁了中華民國神主牌教條壁壘，求同存異的論述，堪稱用心良苦，確實是兼顧中華民國台灣大局的一帖溫補良劑。國際媒體的普遍反應也是相當正面而肯定的。

當然，最不爽的是中共！其實，只要中華民國健在，中華人民共和國就有小偷看到失主的違和感。只要台灣不肯降旗歸順，看在中國眼裡，你我他都和賴清德一樣都是台獨。

既然如此，賴清德總統在國慶演講所論述的「中華民國台灣國家論」更顯示其團結台灣，抗中保台的務實作用，值得喝采肯定。

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：賴清德「中華民國台灣國家論」有助團結台灣抗中保台

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