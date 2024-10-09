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自由開講》當「中華民國台灣守護者」招牌被民進黨整塊搬走，國民黨到底還剩下什麼？

2024/10/09 09:30

◎王濬

賴總統出席國慶晚會一席「75歲的中華人民共和國，絕不可能是113歲的中華民國人民的『祖國』」說，讓國民黨瞬間「CPU超載」，最後產出一連串支離破碎的發言。歸根結柢，國民黨無法面對賴總統「祖國說」的真正原因，就是其一向自詡「中華民國守護者」，但卻又不停地在「認中華人民共和國為『祖國』」。

歸根結柢，國民黨無法面對賴總統「祖國說」的真正原因，就是其一向自詡「中華民國守護者」，但卻又不停地在「認中華人民共和國為『祖國』」。（總統府提供）歸根結柢，國民黨無法面對賴總統「祖國說」的真正原因，就是其一向自詡「中華民國守護者」，但卻又不停地在「認中華人民共和國為『祖國』」。（總統府提供）

何況在中華人民共和國的論述裡，不但已在1949年取代中華民國完成「政府繼承」，更藉扭曲聯大2758號決議聲稱「世界上只有一個中國」、「中華人民共和國是中國唯一的合法政府」與「台灣是中國的一部分」等主張。

中共對併吞台灣的野心，與早就將中華民國當作「歷史遺跡」的心態如此清楚，國民黨卻還要跟他們一起唸著「兩岸同屬一個中國、共同促進祖國統一」的「九二共識」咒語，到底居心何在？又要把台灣帶到哪裡？在中共的「一國兩制」裡又哪來中華民國的生存空間？——這都是國民黨至今也說不清楚的「大哉問」。

而除了處理兩岸關係時的「腦容量不足」與自我矛盾之外，國民黨未來恐面對更嚴重的「存亡焦慮」。

從蔡英文於總統任內出席蔣經國紀念活動，當著朱立倫與柯文哲強調蔣經國「反共保台」堅定立場；到蔡賴一路承接並成為民意主流的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；再到賴總統520就職所說「無論中華民國、中華民國台灣、台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」，都可看出民進黨如何凝聚社會最大共識，並清楚闡述與捍衛國家主權、。

再對比國民黨種種「台灣不是個國家」、「相信習近平」、「說中國是祖國也不爲過」等不倫不類發言；以及雖然每次選舉都在打「中華民國保衛戰」，但選完就立刻原形畢露，跟著自認「已經取代中華民國」並立志「消滅台灣民主自由」的中共把酒言歡、「共促統一」的行為——誰才是真正的「國家守護者」，事實已再清楚不過，也難怪國民黨的兩岸路線越來越無法自圓其說。

當這個世界與台灣正需要堅定「反共」與「反併吞」的時候，國民黨已毅然決然將曾對自由世界與「千百萬軍民同胞」的承諾拋在腦後；當中華民國台灣這個民主國家正需要被堅定守護的時候，國民黨又為投入中共懷抱而遺忘自己渣男式的曾經「海誓山盟」。

當國民黨的「中華民國守護者」金字招牌，已經被民進黨「整塊搬走」，國民黨不只要驚惶失措，恐怕更大的危機就還在後頭——這會讓人不禁懷疑，這個處處配合中共操作、阻擋國家發展、喪失論述與問政能力，只會「為反而反」的「百年大黨」，到底還剩下什麼？又還有什麼存在的價值呢？

（作者為政治及文字工作者

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