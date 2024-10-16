自由開講》共軍「枕戈待旦」 撒錢幫台灣做免費的大外宣

◎花小龍



共軍每繞台軍演一次，就提醒世人一次 : 台灣當然不是中共國的一部分。世界上哪一個國家需要對「自己的國家」軍演呢?很感謝共軍在這次軍演下的標題「枕戈待旦」，還特別將台灣地圖放在「旦」字的裡面，把台灣捧上了天，除了為台灣做了一場免費的大外宣，還有一個特殊意義。

共軍在這次軍演下的標題「枕戈待旦」，還特別將台灣地圖放在「旦」字的裡面，把台灣捧上了天，除了為台灣做了一場免費的大外宣，還有一個特殊意義。（翻攝自解放軍東部戰區官方微博）

「旦」字，是六書構造裡面的指事字，它的意義是說:太陽從地平線升起，象徵著無限的光明。

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這次共軍創造的這個標語，告訴了世人，台灣就像是一個從地平面升起，光明而磊落的太陽。不僅呼應了蔡英文前總統的「TAIWAN CAN HELP」，也巧妙回應了中共國不斷強調的「東昇西降」。台灣每天迎接來自東方太平洋的第一道曙光，可謂旭日東昇。

而中共國，迎接每日夕陽的迴光返照，縱使還沒到日薄西山，但也是夕陽無限好，只是近黃昏。這不是「東昇西降」的最佳註解嗎?

這次軍演的時間也很巧妙，不是在賴總統國慶演說之時，而是緊接在拆梁行動之後。中共軍演並未給台灣親共黨任何的餘地，親共黨不但無法歸責賴總統的言論激怒了中共國，反倒是拆梁失敗後軍演給親共黨一個警告 : 親共無法得以苟活。

無論選舉還是罷免都是中共國所不允許的，你們口口聲聲以捍衛中華民國來延續一己的政治生命，出訪中共國卻無一敢提，無疑是中共國所不齒的跳樑小丑。國慶日前後，親共黨不斷的「裡應」，卻以「外合」失敗而告終。

中共國軍演時，賴總統坐鎮台灣，指揮若定，國人灑掃自若，讓世界驚見台灣人民的氣定神閒。圖為總統召開國安高層會議。（取自賴總統臉書）

在中共國軍演時，賴總統坐鎮台灣，指揮若定，國人各個灑掃自若，守本分司其職，讓世界驚見台灣人民的氣定神閒。而蔡前總統則遠赴歐洲拓展外交，繼續為台灣披荊斬棘，歐盟豈不知台灣正遭共軍包圍?但卻展現無比沉穩與自信，這才是讓人盛讚的裡應外合。

中國歷史上的偏安朝代，最後都難逃覆亡的命運，然而中華民國台灣非但不是偏安，且是已存在113年近悅遠來的自由民主國家。如今親共黨高喊「隔江猶唱後庭花」的亡國之音，討好加害者，恐嚇國人，批評自己國家的總統是「trouble maker」，胸襟格局在世人的眼光裡，與「TAIWAN CAN HELP」高下立判。這次中共國在「太平洋」上大搞「不太平」之事，惹各國眾怒外，再次把台灣捧成了全球焦點，感謝又幫台灣做了一場不花錢的大外宣。



（作者為北市教師）

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