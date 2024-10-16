自由開講》我本將心向「祖國」 奈何「祖國」把我當流浪狗

◎木鐸

2008年3月28日《人民日報》題為：「在道德的審判台前，國民黨降將的是是非非」的文章結語寫道：「雖然，這些蔣軍降將促使了蔣介石政權的垮臺，有著明顯的政治效益。但他們從根本上敗壞了我們民族的傳統道德。是反復無常的變節小人」。

豈料這個「反復無常的變節小人」烙印，最近烙在台灣的變節藝人吳慷仁身上。

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男星吳慷仁（左）近日宣布進軍中國，讓不少台灣粉絲心碎「脫粉」，而吳慷仁被目擊與孫儷拍攝新劇，卻傳出孫儷（右）因為吳的「立場表態不到位」要罷工。（報社合成／資料照）

綜合中國社會及娛樂媒體的報導，中國當紅女星孫儷以罷工的方式拒絕與從台灣變節過來的男演員吳慷仁在《執迷》劇中，分飾男女主角。

報導指稱，「孫儷在與劇組簽約後，劇組突然空降吳慷仁擔任男主角。起初，孫儷就已明確指出男主的立場風險，但劇方未能兌現承諾，這讓孫儷十分憤怒」。孫儷的官方理由是吳慷仁的（政治）立場還沒有表明清楚到位。

的確，按照《人民日報》標榜的道德標準，吳慷仁屬於「反復無常的變節小人」，而當紅的孫儷有如名門閨秀，要她與「反復無常的變節小人」吳慷仁合作，當然門不當戶不對，更是丟人現眼。

事實亦顯示，孫儷在中國家戶喻曉，吳慷仁籍籍無名，無論階級，還是身分地位，明顯不「平等互惠」，尤其在講究「根正苗紅」，相信「龍生龍鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞」的中國，孫儷看不上吳慷仁，更不想冒政治風險，完全符合中國的社會文化現狀。

孫儷要求吳慷仁的（政治）立場要表明清楚到位，怎樣才算到位，這是一種「欲加之罪何患無辭」的階級傲慢，也是變節者被當成流浪狗的悲哀，吳慷仁淪落到這種地步，是咎由自取。套句中國元朝·高明《琵琶記》的話說，就是「我本將心向「祖國」，奈何「祖國」把我當流浪狗」，吳慷仁本是佳人，奈何做賊，令人扼腕。

（作者從商）

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