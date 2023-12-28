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新聞線上》萬里礦宅和凱旋苑

2023/12/28 05:30

記者陳杉榮

選舉可以激烈，但不能失去人性。國民黨侯趙陣營最近猛打賴清德萬里老家礦宅議題，可說是已到了走火入魔和荒唐離譜的地步，完全喪失對早年弱勢礦工的關懷，更感受不到來自嘉義鄉間的侯友宜，到底對曾經窮困的人家還有沒有一絲溫情；再對比於侯友宜家人坐擁凱旋苑，坐收大筆租金，國民黨想在這場選舉最後關頭逆轉，只怕不是他們自己說的那麼樂觀。

在候選人的歷練和條件上，賴清德和蕭美琴這組搭檔，本來就勝過侯友宜和趙少康，由於民進黨和國民黨的基本盤相差不多，侯友宜想打贏選戰，在鞏固基本盤之外，取得中間選民和年輕人支持成為必要條件。想要中間選民支持「政黨輪替」，就要提出超越民進黨的政策，而不是依附馬英九的親中路線；想要獲得年輕人支持，就必須替年輕人擘劃願景，而不是和國民黨老舊勢力搞在一起。

國民黨許多人篤信台灣八年會政黨輪替一次，以前也沒有民選副總統當選過總統的前例，他們認為「下架民進黨」，這一局就是國民黨的。抱持這種想法，無非認為民進黨執政八年罩門很多，事實上卻不是如此，蔡英文的路線受到民主國家肯定，討厭民進黨的賭爛票和不滿現狀的年輕人，還有一大票在柯文哲那裡，侯友宜能拿到他們多少票？

或許國民黨認為，柯文哲沒有組織，也沒選舉經費，只要壓制柯，就會「棄保」。關鍵是，操作棄保要有必要條件，回顧選戰歷史，以一九九四年台北市長選舉為例，趙少康操作「棄黃保趙」，希望壓制黃大洲，但黃大洲還守住國民黨的基本盤，陳水扁漁翁得利。二千年的總統大選，亦復如是。聲勢如日中天的宋楚瑜想要壓制連戰，無法如願，連戰再弱，還是拿到二成三的選票，陳水扁以三成九的得票，再次在國民黨分裂中取勝。

這次三人競逐，賴清德的民調一路領先，幅度則有波動。侯原本落後柯，「藍白合」破局，柯不能再和郭台銘「勾勾纏」，藍軍基本盤回籠，侯唯有壓制柯成功，才有逆轉勝的可能，但侯趙猛攻賴的萬里老家，完全偏離「棄柯保侯」的軸線，中間選民反感，年輕人更搞不懂侯在幹什麼！凱旋苑租金經過兩次新北市長選舉，本來已無波，國民黨狂毆弱勢礦工之痛，凱旋苑的高租金觀感上就會變成罪惡，操作棄保自踢「鐵板」。這麼多藍營政媒在幫侯友宜倒忙，也是這次選舉罕見的怪現象。

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