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自由開講》蕭美琴這席話 贏回台灣年輕人的心

2023/12/25 10:43

◎張天泰

近日，國民黨陣營推出Rap版競選廣告，邀請原民饒舌歌手創作，歌詞憤怒抨擊執政黨失職無能「執政者八年沒有腦袋，害死整個世代」，意圖爭取青年認同。

Rap歌詞提及「民意、選票和現金他們樣樣都有／跟對潮流 就能擠身上流／一起合汙同流 才是新的潮流。」以及「前瞻計畫8千億花去哪裡」、「台電虧損千億」等議題，上述問題，的確是民進黨政府必須回應的質疑點，在這些政策議題做了哪些努力，有哪些不足需做政策修正之處，需要和台灣人民，特別是年輕人進行公開透明的說明。

正好，2024民進黨副總統候選人蕭美琴，在電視政見主動回應台灣年輕人，表示有人覺得民進黨不夠好、改革不夠快，有些民進黨人忘了當年初衷，在紀律或道德犯了錯，這些都必須承擔，並要檢討反省、改進。她強調，改革沒有速成班，民進黨推動改革傷痕累累，但仍然堅持在對的路上和大家一起往前走。

民進黨副總統候選人蕭美琴。（資料照）

筆者認為蕭的回應策略是正確，如果今天不能誠實面對問題，反而會讓人民更認為民進黨政府必須被下架，卻沒有看到國民黨所推派總統和副總統人選，各方面條件夠不夠成熟？形成為下架而下架的絕對二元對立意識形態對決，民主選舉不只是理性，還有感性，這是蕭美琴超越趙少康死不認錯，持續把錯誤資料拿到政見會發表之處！

（政治工作者）

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