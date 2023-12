自由開講》 為何2024三票都給民進黨？

◎鄭麗伶

這個週末是老公和我搬回台灣定居滿一年的紀念日。考慮許久後,決定向親友們懇請拜票。了解我們的人大概會以為我要大家支持民主進步黨。Yes and No. 因為我們確實期待大家三票(總統、區域立委、和政黨票)在1月13日都投給民進黨。但我們的訴求並不是要求大家支持民進黨,而是希望能支持和捍衛台灣的安全。向來明白台灣需要忠誠有力的反對黨,多年來也希望扶植有台灣心的新興政黨,壯大後才能取代過度傾中的中國國民黨。畢竟,Check and Balance 是民主政治的基礎。

2016年我的政黨票投給時代力量,一個靠太陽花學運光芒而成立的政黨。沒想到不到10年,違背初心的時力已快要走入歷史。別的不說,上次大選時力甚至不願支持小英;竟然無法分辨到底是很會用膝蓋走路的韓國瑜還是蔡英文比較適合擔任國家領袖。2020那一年,我的政黨票投給了基進黨。但2024這一次,三票都會給民進黨;主因是我們期待台灣能儘快擁有8艘潛艦以防堵中國入侵。

請繼續往下閱讀...

回台後老公在某國立大學機械系教書。前陣子在課堂上談到強化鋼鐵的製造,他舉台灣第一艘MIT潛艦為例。沒想到,全班50幾位大學生竟然只有兩位聽過這件大事,而這兩位還是芬蘭來的交換學生!連台灣第一次潛艦國造也不知道,又怎麼期待他們知道國民黨馬文君立委洩漏國家潛艦機密的醜聞?年輕世代在國家大事知識上的落差,讓我對台灣的未來有強烈憂心。諷刺的是多年前台灣本來是可有潛艦保衛台灣海峽。扁政府時代美國小布希總統批准賣軍備給台,但國民黨利用當年立法院優勢,擋下軍購69次。而馬先生的八年執政,台灣外交休兵、國防演習用錄音代替真槍實彈,更造成台灣自衞力蕩然無存。

老公和我是在四年前決定準備離開生活30幾年的威州回台定居。美國友人除了驚訝之外,也都追問不擔心中國武力威脅嗎?面對這的問題,我多半反問他們,如果今天中國真的入侵台灣,您覺得我們會拍拍自己的胸口說,啊~~好家在我們人在美國嗎?還是,您也會跟我們一樣,寧可身在台灣和親友一起面對危機呢?可想而知美國友人的答案:他們完全了解也同意我們的想法。但這並不表示什麼都不努力的坐以待斃。台灣必需跟國際民主陣線站在一起,更要努力保護自己。一旦軍備夠強像刺蝟一樣,就可讓對岸的惡鄰居了解侵略台灣將使他們付出沉痛代價。強大的軍備不是為了打仗,強大的軍備是為了嚇阻對方,避免戰爭發生。

在台灣民主進程上,我自認是一個搭順風車的人。您們呢?也請您捫心自問,您對台灣民主進步付出了多少心力?台灣至今仍保有世界最長的38年戒嚴紀錄,但台灣民主化不像一些新興國家的流血革命,主因是有太多海內外的前輩犧牲自己和家庭一步一步的打拼,今天的台灣才能擁有亞洲第一名也是世界前段班的民主自由。這個成就不是天上自己掉下來的,而大部分的我們似乎也沒什麼直接的貢獻。所以就算不是前人種樹,至少也要守護這棵得來不易的民主大樹,千萬不該不以為意,或甚自砍台灣永續的根。

民進黨當然很不完美,也有許多進步的空間。但我們從來沒有懷疑過他們會賣台。黨外時代開始,民進黨被國民黨一路打壓,有多少先人家破人亡才得到我們今天擁有的幸福。台灣的許多進步價值,如年金改革、同婚通過、18歲公民投票、性平教育以及各種進步價值的法案都是民進黨提出。過去幾年全球因COVID而有多少人冤死?民進黨政府就算沒有滿分,但也是國際公認防疫最好的政府之一。很可惜,台灣的媒體生態,加上許多人民不夠了解國際情勢,很容易被「下架民進黨」的口號所煽動。政黨政治的競爭當然就是要下架對方,拿這種煽情甚至仇恨性的口號而非以實在政見說服人民,真的是把人民當傻瓜。

這是我們的底線:台灣迫切需要8艘潛艦和足夠的軍備。當下最保險的做法就是讓「台灣的美德」進總統府加上民進黨立委過半。

圖為民進黨總統參選人賴清德(左)及副手蕭美琴(右)。(資料照)

每一次選舉和每一張選票都有後果,這是公民的責任。人家說「轉大人」就是成人必須為自己的行為負責。每一次投票,我想的是要保有生活在這塊土地上台灣後代子孫,輪到他們作大人的時候,他們還有做任何自己想要的選擇和機會。

(北美州台灣人教授協會前會長)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法