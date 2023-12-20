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自由開講》「中共介選」美國應該力挺台灣本土政權

2023/12/20 15:00

◎陳慶坤

台灣2024總統立委選戰倒數25天，中國共產黨不遺餘力、鋪天蓋地介入台灣選舉，企圖複製2020年地方選舉；據傳已撒下6千萬人民幣資助收買親中勢力，扶植台灣親中政黨希冀一夕翻盤下架民進黨。中共積極介選，美國應該力挺台灣本土政權。

其次，在台灣的中國國民黨配合中共文攻武嚇，賣力演出在地協力者的腳色，高喊不要戰爭要和平，千方百計阻擋軍購，揚言拒絕向美國購賣破銅爛鐵的軍備武器，國共已然一家親，美國應該「洞見」並力挺台灣本土政權。

因此本文呼籲美國不應試圖兩面討好，應該摒棄在台灣選舉保持中立的綏靖政策，力挺本土政權，以捍衛世界「民主自由」的價值理念。

拜習會11月15日亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，紐約時報13日報導，拜登將「明確」向習近平「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，這項訊息雖然顯示美國掌握中國介選情形並予以警告外，同時表達對台灣的支持。然而作為世界最大的極權共產主義國家的頭子，哪會當作一回事？從「拜習會」至今月餘，中共介選的態勢已如斷頭台的絞鏈越發緊迫！民進黨不僅是四面迎戰，簡直是八方受敵，台灣民主自由正面臨危急存亡之秋。

拜習會11月15日亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會在舊金山舉行，紐約時報13日報導，拜登（右）將「明確」向習近平（左）「表示」，美國期望中國政府不干涉台灣選舉，這項訊息雖然顯示美國掌握中國介選情形並予以警告外，同時表達對台灣的支持。（法新社）

另一方面，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）12月4日到台大發表年終政策演說，主題為「網路攻擊與資訊操縱對民主制度的挑戰」。但孫曉雅表示重申美方立場，不偏好任何參選人，並期待與任何台灣選民選出的領導人合作；支持台灣選民透過選舉決定下一任總統，不受到任何外部干涉。

在台灣選舉「不受到任何外部干涉」是美國人天真的幻想。美國在台協會孫曉雅處長身處中共認知作戰的最前線，應該深切感受到台灣除了深受國民黨黨國幽靈的毒害之外，在外部更受到「邪惡中共帝國」鋪天蓋地威逼利誘，迫使台灣人就範。美國「選舉不選邊站」正中國、共兩黨摧毀民主自由的陽謀，世界局勢勢必改觀！

更何況，美國更應該記取扶植中國國民黨的慘痛教訓。國共內戰時期國民黨是由美國所扶植起來的政黨，如果沒有美國，早在第二次世界大戰時，不是亡於日本的侵略，就是在國共內戰時，就被共產黨所消滅，不可能在台灣作威作福。誠如美國前總統杜魯門（Harry S. Truman）所言「國民黨是小偷，他們每一個都是該死的小偷」。

1949年的國民黨，就是一群因貪腐潰敗來台灣的「武裝難民權貴」，還依賴美援與美軍保護的小偷。

2022年6月15日狡猾的國民黨黨主席朱立倫訪美時，公開宣稱國民黨一直是個「親美反共」的政黨，一回到台灣馬上變臉，小偷的投機主義黨性依然不改。黨國的徒子徒孫已然水過船無痕，倒打美國一耙，在台散播疑美論、阻擋軍購唱和中共。遭到民主機制淘汰的「仇恨心」下，為著勝選選擇親共；為著復辟黨國政權不惜犧牲台灣，與共產黨合作消滅台灣。

美國當年扶植中共如今吃盡苦頭；美國當年扶植國民黨台灣吃進苦頭。美國對台灣應該給予一個確切的安全承諾，並轉變成為戰略清晰。阻止「中共介選」美國應該力挺台灣本土政權。

（台灣教授協會、北社會員）

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