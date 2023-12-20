自由開講》回歸政治初心，挽救良善價值：學界信賴台灣後援會成立記者會發言

◎吳叡人

台灣長期處在一個「內外交迫」的處境之中：外部侵略擴大了內部分裂，內外又裡應外合，利用民主攻擊台灣民主，處境之艱難，舉世罕見。四年一度的總統大選原本應是深化民主體制，鞏固國家認同的契機，但在台灣卻變成四年一度的民主倒退、國家解體的危機。台灣特殊的危機處境，似乎已經讓許多台灣公民疲於奔命，變得麻木，犬儒，甚至對民主政治感到厭倦，他們似乎不願再負起做一個公民的責任，轉而接受民粹威權政客和他們背後黑暗勢力的誘惑。換句話說，許多台灣公民似乎正在「逃避自由」、放棄理性判斷的責任。這次大選眾聲喧嘩，看似展現了台灣的民主活力，但如果仔細聆聽，我們會發現這些聲音裡面滿了權謀、交易、演出、話術、和謊言—用莎士比亞的話說，此刻台灣的政治話語充滿了「無意義的聲音與憤怒」。在熱鬧的表象下，我們確實觀察到台灣民主倒退的徵兆。

正是在這種時候，我們才應該回歸政治的初心。政治是什麼？政治不是事業，做政治不是要做什麼「土地的主人」，那叫做政客，是國民黨的專業。政治不是權謀算計，買空賣空，那是舊宮廷政客和假亞斯伯格症患者或媽寶痞子奪權的騙術。

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政治不是生意或騙術，政治是一種志業，一種有信念，有志氣的「工作」。一個政治工作者的信念，就是以台灣為念，以這塊土地上真正的主人，也就是全體台灣人民的幸福為念。以政治為志業的人，會堅持這個信念，為謀求全體台灣人民的自由、尊嚴與幸福而獻身。

一個以政治為志業的人，我們稱為政治家。政治家至少應具備三個條件。第一個條件是對國家的忠誠。第二個條件是品格：正直、誠實、良善，以及某種堅韌的性格。第三個條件是專業：包含政治協商、領導的經驗、能力，國際視野與公共政策的知識。要擔任國家領導人當然需要很多其他重要的特質，但這三個條件是最起碼的，因為我們將要把我們的身家性命自由尊嚴與未來，交到他們手上，這些只是最起碼的要求，否則我們會像過去一樣，又選出一個差點把我們賣掉的總統。

目前檯面上的三組總統副總統候選人之中，顯然只有賴清德和蕭美琴符合上述成為台灣國家領導人最起碼的條件。礦工之子，牧師之女，兩個有志氣的台灣囡仔，生根台灣，行遍世界，如今成長為兩個有信念，有品格，良善、堅毅，見過世面，有優秀專業能力的台灣愛國者和政治工作者，他們彷彿是兩棵枝葉繁茂的大樹，在風雨中庇蔭著台灣。當我們排除一切選舉的喧囂，一切嘈雜的聲量，一切欺罔的煙幕，我們就會看見他們良善而堅毅的身影和踏實的腳步。

各位，請不要讓選舉的激情遮蔽了我們的理性與良知。請暫時拋開藍綠政黨成見，摸摸自己良心，告訴我，放眼望去，除了賴清德和蕭美琴之外，還有哪一組候選人是正常的，認真的，誠實的，有品格的，真正說得上是以政治為志業的參選人？

除了賴清德（右）和蕭美琴（左後）之外，還有哪一組候選人是正常的，認真的，誠實的，有品格的，真正說得上是以政治為志業的參選人？（翻攝副總統賴清德臉書）

作為一個學術工作者，一個以探究真理為業的學徒，今天我想訴求的就是政治的基本價值，因為外部的滲透，內部的分裂，以及網路民粹浪潮所共同造成的價值亂流，已經模糊了良善的尺度，讓很多人遺忘了政治工作的初心。一百年前，蔣渭水先生說：

「台灣人的政治運動，就是要追求台灣人人格的運動。」

這就是所有台灣政治工作者的初心和原點：追求讓所有台灣人能活得像一個人，能自己決定自己的命運，而不是做奴隸，或者被豢養的畜生。追求台灣人的人格，需要有品格的政治工作者，需要能維護台灣人尊嚴的台灣愛國者，需要有能力、有經驗的專業政治工作者。這是台灣百年民主傳統提出的要求，也是普世民主價值提出的要求。

但說到底，這些其實也不過就是做人的基本道理，和基本常識而已，大家本來就都應該懂的。但令人驚訝或悲哀的是，今天竟然只有賴清德和蕭美琴符合這個既在地又普世的尺度，只有他們懂得這點基本常識和做人的道理，並且遵循這個道理來競選台灣總統和副總統。這句話是事實陳述，與黨派無關，任何有一點基本良知的人都會同意我說的話。作為一個有常識，懂得做人道理的台灣公民，我當然毫不猶豫地支持他們。因為支持賴清德和蕭美琴，就是嘗試在這個價值虛無時代挽救一點價值，一點良善，一點common decency 。

最後我想對台灣同胞說一句話：

各位台灣公民，你累了嗎？你對永無止境的危機感到疲倦、麻木了嗎？

可是活在台灣，自古以來就是一件拼命的事。我們並沒有比蔣渭水他們更辛苦。事實上，我們現在比一百年前的台灣前輩幸福太多了。一位立陶宛女詩人Janina Degutytė曾說「我們必須把立陶宛捧在自己掌心來呵護」。台灣雖已茁壯成民主國家，但依然內外交困、風雨飄搖，和立陶宛處境相似，因此台灣也需要你捧在掌心溫柔呵護。所以請大家站出來，為賴清德、蕭美琴這一組優秀的台灣政治工作者聲援，為他們拉票催票，讓他們在明年一月高票當選，讓台灣渡過再一次的難關，那麼台灣民主會更茁壯，台灣國家會更堅實，而我們台灣人才能繼續活得像一個人！

（中央研究院臺灣史研究所副研究員）

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