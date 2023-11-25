自由開講》賴蕭配的國際高度，再次證明台灣的民主值得信賴

邱志偉

相較於藍白陣營，竟到了中選會登記截止日的最後一刻，還在為了如何整合的權力分配，爭論不休之際，賴蕭配再次向國際說明民進黨對大選的主張。蕭美琴副總統候選人，在23日召開了國際記者會，在來自國際社會的眾多媒體面前，以優異的外語闡述各種政治看法，以及國際關係與兩岸關係立場。賴蕭配的組合中，賴清德總統候選人長期深耕美日關係，蕭美琴副總統更是前駐美代表，對美關係的第一把交椅。這樣的組合不談權力分贓，只談台灣的主張，反映了民主的真正價值，也向國際顯現台灣仍有民主成熟的一面。

賴清德與蕭美琴的組合，不只是穩健、有經驗、能做事，更是放眼國內政治最優異的人選。（本報資料照）

賴清德從擔任台南市長開始，就相當深耕對日關係。包含推動台南直飛日本航線，也常邀請日本政要來訪台灣，擔任行政院長後更是持續經營對日關係，卸任後就赴日與安倍胞弟、時任防衛大臣岸信夫交流，不只跟許多國會議員交流，更和三位前日本首相會面。所以，當安倍前首相不幸離世，賴清德成為1972年後首位訪日的現任副總統，親自到日本進行弔唁，顯示賴清德在日本強大的人脈系統。特別是近年台日關係甚佳，根據外交部統計，112年日本國會議員訪台就高達111人次，賴清德多次和日本國會議員密切交流，相信若由他擔任總統，台日關係必然持續上升，對於我國加入CPTPP必能有所助益。

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至於蕭美琴副總統候選人，對美關係是第一把交椅，這樣的人脈積累過程，不只是基於副手或駐美代表而來，且是從年輕就深耕對美關係。蕭美琴不論擔任政治職務與否，都維持與美方相當良好的人際互動，從年輕擔任民進黨駐美代表處執行長，再到立委期間持續與美方訪台人士交流，未任立委期間關係也仍能持續。相關人脈更從美國正副國務卿，到國務院各階層官員、國會重量級議員，可說台美關係的活字典。甚至2015年民進黨要重建對美互信關係，蔡總統當時相當成功的訪美行程，蕭美琴扮演重要角色，且是全程參與。擔任駐美代表期間，更促成了臺美21 世紀貿易倡議的簽訂，讓台美關係從安全，跨足到過往美方較不易促成的貿易關係，都顯示蕭美琴對美關係的優異表現。

23日，民進黨正式召開總統選舉國際媒體茶敘，由蕭美琴對國際媒體侃侃而談台美關係，以及民進黨對美、對兩岸關係的立場，表現大方穩健自信的一面。這讓國際社會看到民進黨，已經是一個穩定成熟的執政黨，在台美關係上、兩岸關係上都能不卑不亢，贏得美日重要盟友的充分信賴，也讓國際社會看到台灣的穩定與自信。

雖然民主政治難免爭吵，不可能只有穩定而無衝突。但只有權力分贓的角力過程，只有排除某一政黨執政，卻不談自己執政願景的互動過程，不只將讓國人對政治選舉感到失望，更會讓國際社會對台灣民主形象有傷。

然而賴清德與蕭美琴的組合，不只是穩健、有經驗、能做事，更是放眼國內政治最優異的人選。台灣能在國際社會安身立命的關鍵，就是要美日的支持，而賴蕭配正是這樣的絕佳人選。此外，賴蕭配所展現的從容自信，更是民主政治中最可貴的表徵，是台灣民主值得信賴、是亞洲自由民主燈塔的重要象徵！

（立法委員）

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