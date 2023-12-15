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自由開講》挑起戰南北，趙少康老招不可取！

2023/12/15 11:30

◎洪昱睿

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，近日接受國民黨台北市議員鍾沛君主持的節目專訪，趙少康顯然談得相當興奮忘我，幫侯友宜補充時竟說出「南部人都直來直往下，小時候吵架搧一下就打架的啦，台北人喜歡吵架、南部人喜歡打架，真的！」這樣一段極富爭議性的話。

國民黨副總統候選人趙少康（中）昨日上《今天誰來沛》接受議員鍾沛君專訪，竟語出驚人稱：「南部人喜歡打架。」。讓眾人質疑，藍白政黨不「戰南北」就不會選舉了嗎？（資料照）

筆者不得不說「趙少康又來了！不是打省籍情節，就是挑起族群、地域對立！」，一九九四年，在趙少康以新黨身分參加台北市長選舉時，其本人或陣營，就已經刻意放出、煽動如陳水扁若當選；即會馬上逼迫所有外省人，去跳淡水河。」或「如果讓民進黨拿到執政權的話；中華民國就會滅亡了。」等相當荒唐可笑的謠言，沒想到過了將近三十年，他還在玩類似的東西，真是一點也沒有進步！

藝人楊丞琳在中國不小心脱口而出「河南人愛騙人」，被中國的強大網民壓力迫得需要公開道歉；趙少康身為國家備位元首候選人，在台灣內部試圖故意挑起南北對立，難道不需要公開道歉嗎？

楊丞琳9日在中國河南鄭州舉行「LIKE A STAR」巡演，卻在演唱會上失言脫口「河南人愛騙人」，引發當地民眾不滿。（資料照）

我不是說他的言論需要被管制，也不是鼓勵網友去「出征」他的社群，但我認為他應該已經聽到很多不滿的質疑，他必需自我反省一下，二十一世紀了，真的還要玩這種沒格調、不入流的、不符合社會氛圍的選戰奧步嗎？如果想再流失更多選票的話；那就繼續玩吧！

（語文工作者）

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