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自由開講》認清誰是阻擋台灣民主的政治勢力

2023/12/18 09:56

政治現實雖然殘酷，但對歷史上曾經阻擋台灣走向獨立國家的政治勢力，我們可以透過民主選舉給予淘汰，才能守護台灣的民主永續壯大。（歐新社）

◎陳啟濃

據國史館的史料顯示，國共兩黨的領導人，都曾經表達支持或鼓勵台灣獨立的言論。國民黨是鼓勵台灣人脫離日本獨立，共產黨則是挑動台灣人反抗國民黨獨立。兩黨有其各自的時代背景的盤算，也只是在運用拉攏次要敵人打擊主要敵人的政治策略。呼應當時的時代趨勢「民族自決」，以抬高自己的國際聲望。

國府來台後實施一黨專制，繼續跟中共隔岸較勁，為了爭取中國的正統地位，犧牲台灣人民主權利，並葬送了建立台灣獨立國家的時機。而中共更是為了跨出第一島鏈，實現稱霸世界的野心，始終不承認中華民國的存在，更不可能讓台灣成為一個獨立的國家。

台灣人的民主進程，不是肇始於日治時代的民主請願運動，台灣的原住民千百年來就實踐了團體決定的民主機制。部落會議一直存在於原住民的日常生活中，藉著民主機制選出領導人，並且進行重大事項的討論表決。

然而國府來台之後運用籠絡的方式，雖然民主選舉，卻運用清洗式的全面買票，長期以來掌控了原鄉的人脈與民意，而原住民卻都遺忘了自己祖先曾經有過光榮的民主體制。

中共對台灣慣有的「台獨引發戰爭」的洗腦，以及美國期待台灣成為抵制中共擴張的現實，台灣人對於自己前途的自決，現在卻已成為一項禁忌。政治現實雖然殘酷，但對歷史上曾經阻擋台灣走向獨立國家的政治勢力，我們可以透過民主選舉給予淘汰，才能守護台灣的民主永續壯大。

（文字工作者）

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