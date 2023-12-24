自由廣場》蘇宏達自己也在用西元

◎ 秦靖

繼北一女區姓國文老師的《廉恥》風波後，台大社科院院長蘇宏達教授再以台大新版畢業證書刪除了「中華民國」紀元為由，痛批台大校長陳文章。

2018 年為了衝高挺管中閔座談會的參加人數，免費請所有參加學生吃飯糰的蘇宏達願意用相同標準批評前校長管中閔沒有中心思想嗎？畢業證書改版一事是由前校長管中閔任內啟動，蘇宏達敢罵一句管爺嗎？

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世界上多數國家和地區採用西元紀年，只有台灣兼採「民國紀年」與「西元紀年」，學生們還會默背民國年加上1911即為西元年的口訣。

西元前140年，漢武帝接受大臣的建議，使用了中國歷史上的第一個年號「建元」，該年即為「建元元年」，從此開啟了以皇帝年紀年的傳統。更換年號即意味著政權的大變動，「民國紀年」與古代以皇帝的年紀年有些雷同。

蘇宏達腦袋裡的中心思想就是捍衛「民國紀年」，捍衛帝制思想濃烈的年號，藉以呵護中華民國的歷史傳統，但西元1949年9月21日成立的中華人民共和國採用的是「西元紀年」，對比1911年成立的中華民國，國民黨同志們大談「一中各表」的主張時，不會精神錯亂嗎？

點進台大社科院院長的網頁，蘇宏達只有在科技部的研究計畫經費期程標示「民國紀年」，其餘無論是國內或國外學歷、相關著作發表的時間，蘇全以「西元紀年」標示。拿到國際合作的研究計畫經費也是全部以「西元紀年」標示，自己一點也不覺得「怪怪的」，也不覺得自己沒有中心思想，更絕對不會為了無法標示熱愛的「民國紀年」而拒絕申請國際合作的歐盟研究計畫經費。

（作者是教育工作者）

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