自由開講》打造國產醫療器材的護國神山

◎方旭偉

半導體產業已經成了台灣產業的兆元產業，趨勢新技術從多年前的虛擬實境AR／VR，無人電動車到人工智慧技術的應用，都得仰賴先進製程的晶片製造技術，而台積電的訂單排程與進駐設廠已成為各國行政團隊標榜政績的關鍵，特別是在兩岸情勢緊張，美中對峙的狀況下，半導體產業已然成為台灣屹立不搖的護身符。無獨有偶的，台灣的優質醫療系統讓我們在疫情肆虐的幾年中，仍得以正常地過日子，已讓世界刮目相看 ； 基於此，如何進一步結合我國精密的製造產業鏈、高等科學研究人員與工程師，與高質的臨床醫學預防與診療環境，讓兩兆雙星中的生技醫療產業發光發熱，打造另一座護國神山，不僅是台灣經濟奇蹟再起飛的一大關鍵，更是總統候選人們責無旁貸的當務之急。

與20年前發展半導體產業時不同的是，台灣已有打造成功產業生態系的成功經驗，當年因為美國代工的需求，順勢建立了晶圓專業代工的商業模式以及周遭材料供應鏈，台灣第一志願的電機資訊人才，建構了台灣世界級IC設計的能力，近日來股票連連高漲的矽智財IP產業，不僅讓晶片普及化，更讓生活脫離不了晶片。而生技醫療產業中與半導體產業發展最為相似的，莫過於醫療器材，特別是最近順應世界潮流提倡的委託開發暨製造服務（CDMO）模式，對於形成有效的醫材開發生態系，有了催化劑的作用。

請繼續往下閱讀...

加上台灣既有材料製作供應商，例如塑膠射出、金屬精密成型等中小型工廠，更是各式醫療器材製作的堅強基石 ； 況且近年來已輔導許多傳統製造業轉型，例如螺絲加工廠轉型為牙科植體之精密加工，成功的克服了生醫材料安全測試以及品質系統的製造瓶頸。但問題是，在後續的行銷環節上卻碰到了非常大的困難，關鍵在於以往針對產業只做到頭痛醫頭腳痛醫腳，忽略了生技產業從發想、製造、法規、臨床到行銷缺一不可。必須全盤考量，分工合作，才能建構分進合擊的整合方式，以利成功達標。而也很可惜的，在這次的總統大選競逐中，也鮮少看到候選人有針對此領域有深刻細膩的說明，更可能讓台灣醫療器材的專業潛能，陷入「英雄無用武之地」的困境中。



基於此，期待總統候選人們能深刻了解，醫療產業與半導體產業不同的是，醫療產品既有的行銷通路被世界大品牌所掌控，能夠將台灣技術與自有品牌打進國際通路才是醫材產業成功的關鍵。相對於半導體業的晶圓代工，台灣也有非常好的材料製造以及機電系統的產業鏈，相對於半導體業的IC設計，台灣更擁有優質的醫師以及醫療健保環境，也架構了生技醫療產業最重要的軟實力。近年來半導體產業IP服務業的架構更將晶片的普及和應用推廣到淋漓盡致，我們需要生技醫療產業的IP服務生態系，透過「以終為始」的產品開發概念，能夠結合醫療需求發想、精密製造產業鏈、醫藥法規路徑整合的能力，才能快速開發出台灣特有的高階醫療器材；近一步地，也必須配合健保政策以及自費品項的鼓勵，引導高階的國產醫材能夠在國內市場站穩腳步，進而進攻國際市場打造台灣產業的另一座護國神山。

相對於半導體業的晶圓代工，台灣也有非常好的材料製造以及機電系統的產業鏈，相對於半導體業的IC設計，台灣更擁有優質的醫師以及醫療健保環境，也架構了生技醫療產業最重要的軟實力。（https://www.freepik.com/）

台灣如何把握在國際間高聲量的此時，運用我們在半導體掌握的關鍵密笈，擬定一步一腳印的行動方案已是當務之急，更是總統候選人責無旁貸的關鍵任務。特別是在此領域中，「按部就班」是最有效率的推進方法，先求有再求好，開發自己自主的醫療器材產品，從內需市場做起，進而搭配創新的專利，結合國際夥伴進軍國際市場，才是穩扎穩打的策略。台灣幾十年來不缺乏高瞻遠矚的生技產業願景，也不缺少本夢比很高的生技股價，我們必須產出的是更多接地氣的醫療產品來造福國人的健康，如此以來才能站穩腳步，蹲得久就跳得高，別再陷入選戰中政績數字的比較，更別好高騖遠，才是建構台灣生技另一座護國神山的關鍵密碼。

（國立臺北科技大學化工系特聘教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法