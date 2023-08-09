自由開講》「如我們想動手，中國真的什麼都做不了。」 張忠謀抓住中共最大弱點

◎張天泰

近日，美國《紐約時報》8月4日發布台積電創辦人張忠謀的專訪內容。他稱中國沒什麼機會稱霸半導體業，張忠謀直言批判說，「我們（美國、荷蘭、日本、韓國及台灣）控制了所有咽喉點，如我們想動手，中國真的什麼都做不了。」

台積電創辦人張忠謀。（資料照）

過去十年，中共投入至少數以千億計美元，想複製台積電的輝煌，但事與願違，雖然中共野心勃勃，大力發展半導體產業，但目前中國技術起碼落後台灣5、6年；再加上美國半導體產業政策讓中國晶片發展腳步緩下來，同時，阻止中國企業獲得尖端半導體技術，拜登政府不斷祭出禁令，讓原先對外宣稱要打敗台積電的中芯創辦人張汝京，看情勢不對，急喊合作，再次改變修辭，說兩岸共同發展半導體會是一加一大於二，此說法引發網友暴怒批評，認為張汝京從台積電偷技術被告，還有臉說要合作？筆者認為網友確實點出問題關鍵，二十多年來中國因求速效貪婪，不斷偷技術，以及張汝京就是台灣的叛徒，當年誇口五年內打敗台積電，但如今卻在求饒，事實上，張汝京就是模仿台積電技術，在2005 年，台積電控告中芯侵權，歷經四年取得勝訴，台積電取得中芯2億美元賠償金與中芯10%股權，時任中芯創辦人、執行長張汝京為此案下台。

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張忠謀膽識敢言，此次抓住和點出中共的最大弱點，也讓筆者想起過去在中國大學教書時，當地學校的中共主管曾在我面前，妄自尊大的說統一台灣言論，自以為是說台灣的半導體是中共的等強盜土匪式謬論，然後還邊說邊用手畫圈想模擬晶圓，就事實層面而言，此中共主管根本不懂什麼是半導體產業，也不理解為何現階段中共砸數十億美元發展半導體，仍落後台灣三代的根本原因，但仍可大言不慚的說出噁心的話，且臉部表情充滿貪婪，從小見大，這是中共的野蠻貪婪本質。

最後，張忠謀認為台積電是全球科技業領袖，中國半導體沒有任何機會，且台積電現今仍取得技術領先地位，筆者認為關鍵問題，在於中共貪婪求速效而偷技術的錯誤行動思維，而張忠謀注重細節、頑固、對優秀的下屬完全信賴、無窮的壯志、強調穩扎穩打的研發技術、重視精細謹慎的產品良率，在適當時機敢於大膽行動，這是中共長期缺乏的，也是幾十年下來，台積電在完成打下英特爾、三星，擊潰中芯的事實後，張忠謀可說出「我真的確信我們已達到科技業的領袖級地位，我們不會輸的」的根基底氣。

（政治工作者、教育博士）

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