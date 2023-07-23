自由開講》英國「IN」、中國「OUT」

◎陳建甫

2023年7月16日CPTPP會員國外長會議通過英國正式加入CPTPP，擱置中國的入會申請。這是英國繼脫離歐盟後，歷經與會員國進行貿易談判與雙邊協議後，英國成為第12個會員國，也是CPTPP成立以來第一個加入的歐洲國家。

英國順利申請加入CPTPP是台灣學習的榜樣。英國具有加入歐盟的經驗，在法令，關稅，產品與食品安全檢驗規範都非常詳細。台灣則是缺乏加入經貿組織的經驗。在會員國中只與紐西蘭與新加玻簽署FTA。

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英國商貿大臣巴登諾克16日在紐西蘭舉行的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議期間，簽署標誌英國正式加入CPTPP的協議。（中央社，英國商業暨貿易部提供）

中國雖然是世界第二大的經濟體，與CPTPP會員國都有簽署雙邊減免或零關稅的貿易協定，但是現階段，中國要想加入面臨著很大困難，因爲CPTPP是高標準的經濟協定，中國在智慧財產權、在服務業貿易、在網路規範、在勞工保障與環保等法規明顯不足。

中國的反對與東協會員國的顧慮猜忌，讓台灣無法順利加入區域經濟合作組織。台灣不能老是想沿用WTO模式，以「台澎金馬關稅組織」避免爭議，或希望在中國加入後，台灣隨後加入的想法，或是認為只要把兩岸關係搞好，可以藉由中國的關係，順便把台灣給拉進。以現在的中國經濟實力與國際地緣政治的氛圍，中國絕對不會讓台灣有機會加入區域經貿組織。

在5月23日的香港南華早報揭露，北京要求澳洲承諾支持中國加入CPTPP，並拒絕台灣的訊息，也在威脅其他會員國，不得讓台灣加入。CPTPP會員國外長會議一年才召開一次。今年擱置中國的入會申請，對於晚中國6日申請加入的台灣，就多一年時間作準備。趁中國還沒有加入CPPTP時，台灣要加緊腳步與會員國商議雙邊經貿協定。

脫離歐盟的英國，靠著完備具高標準的經貿協定申請成功，但世界第二大經濟體的中國卻被CPTPP給拒絕。因此，成功申請的關鍵是這個國家是否已經為高標準的貿易協定放做好準備。

台灣應該先把中國晾在一邊去，先檢視內部的法令、產業、勞工、市場與智慧產權等項目，是否符合CPTPP成員國所要求的高標準和具有約束力的承諾。並分析加入 CPTPP 對各部門的潛在獲利與挑戰。持續進行法令的改革，加強與「各利益相關方」，包括政府、企業、工人與民眾進行對話。以及加強監管框架、知識產權保護和勞工標準，以符合協議的要求。

要優先解決與會員國之間潛在具爭議的議題。例如：越南依賴中國但卻想取代中國成為世界工廠，馬國與台灣經貿往來不密切，自然與中國親近。談判策略就是要換位思考，如何協助越南成為世界工廠，或複製新加坡的經驗，讓台灣的半導體產業創造台馬兩國密切的貿易關係。同時，在開放澳大利亞的牛肉和葡萄酒、加拿大的農產品和海鮮產品進口外，也要擴及日本的福島食品進口的議題，日本福島食品已經被其他會員國所接受，要如何化解台灣消費者對福島食安的疑慮。

在地緣政治與國際關係緊張的氛圍下，西方各國在選擇經貿對象與區位時不斷地在進行「去風險化」。或是在上下游供應鏈中，尋找具有共同價值、或自由市場經濟的「友岸外包」夥伴。台灣恰好是印太地區值得信賴的夥伴。在產業或市場上可以與具互補性的國家連結，以創造雙贏經貿協定來對友好國家進行遊說或談判。

最後，台灣應持續進行外交努力，建立強大的外交聯盟，並獲得現有CPTPP成員國的支持。加強與志同道合國家的聯繫，提高台灣在加入CPPTP的知名度和影響力。透過其他友誼國家，或透過其影響力去影響其他會員國，營造台灣加入可以為CPTPP會員國創造更多的經濟利益，且提供更安全、更穩定的市場氛圍與保障。

（淡江大學外交與國際關係系副教授）

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