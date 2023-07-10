自由開講》葉倫訪中是向中國示好？

◎康駿銘

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前出訪中國，與總理李強就美中兩國的經濟議題進行會談。葉倫早前曾表示美國若與中國在經濟上脫鈎將會是個災難，在此行之中再次強調美國尋求經濟多樣化，而非脫鈎，希望兩國能在健康的經濟競爭中都能長期受益。相比起上月到訪的國務卿布林肯（Antony Blinken），葉倫自然較受北京的歡迎，也被視為是美國向中國的「示好」，但實際上似乎並非如此。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）（左）日前出訪中國，與總理李強（右）就美中兩國的經濟議題進行會談。（法新社）

中國一直以各種手段損害美國的國家安全，從華為、孔子學院、間諜氣球等竊取美國的技術及機密，又屢屢破壞以規則為本的國際秩序，加上人權問題、烏俄戰爭中的立場，以及在軍事上的不斷擴張已對區域安全構成嚴重威脅。中國的態度迫使美國必須在國家安全與經貿之間作出取捨，而美國對中國實施的關稅、制裁解放軍企業、取消中國發展中國家待遇，就是要以打壓中國經濟的方式來阻斷中國的戰爭經費，從而削弱中國的軍事能力來穩固台海安全，尤其是美國與盟友共同對中國實施的半導體出口限制，能阻礙中國製造侵台武器之餘，同時限制了中國經濟發展。在缺乏尖端技術的投資以及硬體設備的情況下，中國將難以在AI等新科技領域中取得優勢，經濟發展模式也難以從低技術的輕工業世界工廠中轉型，甚至需面對來自印度、越南等國家的挑戰。

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中國的營商環境一直以來都高度政治化，財產、知識產權等並不受到法治的保障，而且資訊欠缺透明、外匯管制、人治的金融管理體系、肆意的政治審查等問題，加上成本上漲、市場消費萎縮等因素，中國的營商風險與收益開始失衡，種種問題也在去年中國的動態清零政策下已經得以證實，葉倫因此多次提到美中雙方的經濟合作必須在公平的情況下才能持續，明顯就是警示中國需要處理這些問題來確保美國商人的利益。而雖然中國對美出口在去年仍創下了新高，但仍然無助解決中國地方財政連環崩潰的危機，青年失業率居高不下，人民幣大幅貶值對糧食進口構成壓力，中國的經濟情況實際上難以在談判桌上擁有優勢。

而且，中國仍然拒絕與美國恢復軍事上的交流，對於美國而言是一種不容忽視的警訊。拜登在普習會後「提醒」習近平指中國仍依賴西方的投資，實際上就是在警告中國不要在台海惹事生非，也代表若然中國不作出妥協的話，美國將只會加速中國經濟的「去風險化」來繼續削弱中國的軍事能力。葉倫雖然到訪了，但除了姿態比較軟而外，其實並沒有任何對中國實質上的利益，無非只是葉倫、拜登、布林肯之間的「黑臉白臉」戲碼而已。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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