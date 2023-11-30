自由開講》中國沒有盡到對地球的責任！

谷瑞生／駐瑞典代表處大使

聯合國氣候變化綱要公約第28屆締約方大會（COP28）訂於2023年11月30日至12月2日在杜拜舉行，台灣仍無法以觀察員身分有意義參與UNFCCC，儘管台灣在例如半導體及電子產業等科技方面表現出色，然國際公約卻未能公平對待台灣，這與UNFCCC強調「不遺漏任何人」完全背道而馳。

台灣遭排除於UNFCCC的原因係中華人民共和國將UNFCCC政治化，將狹隘的政治考量置於全球應對氣候變遷的努力之上，多年來惡意阻止台灣參與。中國的行為違背身為碳排放大國對地球的責任。

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本年2月，台灣公布實施《氣候變遷因應法》，成為全球第18個將「2050淨零排放」目標入法的國家。本年8月台灣成立「台灣碳權交易所」（TCX），藉由市場交際及流通，為企業減碳創造誘因。因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及供應鏈脫碳趨勢，台灣加速落實碳定價及碳盤查機制。此外，台灣作為全球供應鏈重要的一環，已將環境議題納入與理念相近國家如美國、英國的談判，進一步為全球環境永續作出貢獻，以符合全球氣候治理。

今年2月，台灣公布實施《氣候變遷因應法》，成為全球第18個將「2050淨零排放」目標入法的國家。（本報資料照）

這些措施不僅加強台灣氣候立法的基礎，亦展示台灣致力於應對全球氣候變遷、履行保護地球共同責任的決心。 在法律層面，成為UNFCCC觀察員僅需要相對寬鬆的條件。根據《巴黎協定》第16條第8項「任何在本協定所涉事項上具備資格的團體或機構，無論是國家或國際的、政府的或非政府的，經通知秘書處其願意派代表作為觀察員出席作為本協定締約方會議的『協定」締約方會議的某屆會議，均可予以接納…」，由此觀之，台灣完全有資格成為UNFCCC觀察員。

為因應氣候挑戰，各方力量必須在各個層面合作。11月1日，瑞典環境部長Romina Pourmokhtari回答國會議員Markus Wiechel提出的2023/24:160質詢時表示「瑞典政府支持台灣的國際參與，有意義的參與且不需要國家地位。瑞典政府認為，台灣有意義參與例如航空、衛生及貿易等國際組織對國際合作做出非常積極的貢獻」。

谷大使於投書文末指出，台灣是一個領先的民主國家、科技強國、第21大經濟體及世界第6具競爭力的國家。吾等感謝瑞典支持，谷大使藉此呼籲世界各國，特別是理念相近國家，本著專業、務實及貢獻的精神，支持台灣有意義參與「聯合國氣候變化綱要公約」第28屆締約方大會。

註：

《尼瑞克日報》（Nerikes Allehanda）於本（112）年11月30日全文刊登谷瑞生大使以「中國沒有盡到對地球的責任！」（Kina sviker sitt ansvar mot planeten!）為題之投書全文。

《尼瑞克日報》創刊於1843年，係瑞典知名報社之一，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2023年5至8月「尼瑞克日報」每日紙本報紙及網站觸及約134,000人次。

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