自由開講》探求2050零排放路徑，從推動低碳經濟發展方為正道

總統蔡英文今年三月出席「ESG永續台灣第2屆國際高峰會開幕典禮」，蔡總統致詞表示，2050年淨零轉型是全台總動員要一起完成的目標，期許各界抱持引領未來的雄心，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。（中央社）

蘇鼎勝

蔡總統出席「ESG永續台灣第二屆國際高峰會」開幕典禮說：面對2050年淨零排放挑戰，提出「能源轉型要續」「產業轉型要加速」「生活轉型要啟動」「社會轉型要公正」等正符合本基金會「低碳能源轉型」、「低碳產業創新」、「低碳生活倡議」、「永續環境社會力」宗旨，故願就本主題提出路徑，就教於本「高峰會」，主協辦單位等，共同以科技、創新、轉型、社會力來推動低碳經濟發展路徑：

一、低碳能源：

1.風力、太陽能發電，有足夠合適場域 2.維持一季電網儲能系統 3.先進生質燃料 4.新一代核分裂

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5.核融合 6.地下輸電系統 7.地熱能 8.抽蓄水力 9.儲熱系統 10.去碳氫能（綠氫）。

二、低碳產業：

1.零碳鋼材 2.零碳建築 3.零碳塑膠 4.慣性農業零碳排（不用農藥） 5.棕櫚油零碳替代品

6.航空用油零排放 7.核動力貨櫃輪 8.以植物細胞製成肉類乳製品 9.鋼化聯營全循環

10.碳捕集運用（含點、空氣捕集）11.碳交易市場覆蓋。

三、低碳生活：

1.公眾載具覆蓋率 2.自行車道都會區覆蓋率 3.電動車充電樁（用綠電）覆蓋率

4.智慧電錶覆蓋率 5.內造式低碳生活。

四、永續環境（法規教育執行）：

1.永續環境保護納法規範 2.天然生態系、藻礁維護納法 3.私地種樹給碳權憑證

4.排碳權證視同有價證券，可流通抵換交易 5.低碳經濟學研究 6.碳匯森林經營永續碳儲存。

五、綜觀上述，四個轉型必需透過低碳經濟發展過程，方能走向「極低碳」而接近零排放，邁向「淨零排」，躍進式談「淨零排」是「奢求」也是「神跡」，甚至「零碳排」亦是「奇跡」。「低碳經濟發展」有兩個面向：一是追求「低碳的經濟」作為，一是維持「經濟的持續發展」，尤如車子之兩輪，必須平衡同向往前發展。深盼由跨世紀科技巨擘做好社會溝通，確保公民參予、共同逐步達成。

（財團法人低碳經濟發展基金會董事）

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