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自由開講》台灣列入印尼免簽證名單：外交突破大躍進！

2024/07/14 12:41

◎陳俊

印尼政府於近日宣布，計劃向包括台灣在內的20個國家提供免簽證入境服務，將於今年10月正式實施，台灣由於政治因素，經常在國際事務中面臨諸多限制，此次能夠被納入印尼的免簽名單，不僅是對台灣旅遊市場的重視，更是對台灣在亞太地區地位的肯定，彰顯出台灣外交努力的成果，也反映印尼對台灣經濟實力及影響力的認可。

印尼政府計劃向包含台灣在內的20個國家和地區的公民，提供免簽證入境，預計今年10月上路。圖為印尼普蘭巴南寺。（美聯社）

促進觀光與經濟發展

免簽證政策的推行，將促進台灣與印尼之間的觀光交流，根據印尼官方統計，今年赴印尼旅遊的人數已達520萬人次，相較於去年同期的420萬人次，顯示出印尼旅遊市場潛力，免簽政策實施後，台灣民眾赴印尼旅遊將更加便利，不再需要繁瑣的簽證手續，勢必吸引更多人前往，進一步拉動印尼的國內消費。

對台灣而言，這不僅是觀光旅遊的利好消息，更是推動經濟合作的重要契機，隨著台灣遊客數量的增加，印尼的旅遊業、餐飲業、零售業等相關產業將迎來更多商機，並為當地創造更多就業機會，台灣企業也可以藉此機會進入印尼市場，拓展業務範圍，促進兩國經濟合作與發展，實現雙贏局面。

台印文化交流密切

台灣民眾可以更方便探索印尼的自然風光和文化遺產，體驗印尼多元的文化與風土人情，印尼作為世界上擁有眾多自然奇觀和文化遺產的國家，對台灣旅客有著極大的吸引力，從峇里省的沙灘到婆羅浮屠的古跡，從雅加達的繁華都市到蘇門答臘的熱帶雨林，台灣遊客將有更多機會近距離接觸這些美麗的景點，並與當地居民交流互動。

同樣地，印尼民眾也方便前來台灣觀光，瞭解台灣獨特魅力和文化特色，台灣擁有豐富的自然景觀和深厚的文化底蘊，從台北的都市風情到花東的壯麗景色，從故宮博物院的文化瑰寶到夜市的小吃美食，台灣是一個充滿魅力的旅遊之地，印尼遊客可以在台灣感受到濃厚的文化氛圍，體驗獨特的風土人情，這種互動不僅有助於增進兩國人民的相互瞭解和友誼，還能促進文化的雙向交流，深化兩國之間的關係。

提升台灣的國際形象

台灣進入印尼的免簽名單，不僅是台灣外交的一大突破，更是提升台灣國際形象的重要一步，這表明台灣在國際社會中的地位日益提高，並逐漸獲得更多國家的認可和尊重，隨著免簽國家數量的增加，台灣的旅遊業、經濟發展以及國際影響力都將得到進一步提升。

對於台灣而言，這是一個展示自我、提升形象的絕佳機會，通過免簽政策，台灣可以向世界展示其開放、友好的形象，吸引更多國際遊客和投資者，促進經濟發展，同時，台灣也可以藉此機會，向國際社會傳遞其獨特的文化和價值觀，增強國際影響力；隨著更多國家加入免簽行列，台灣的國際地位將進一步提升，這將為台灣在國際舞台上的發展帶來更多可能性。

結語

台灣進入印尼免簽名單，不僅是對台灣外交和經濟的肯定，也是台灣在國際社會中地位提升的重要標誌，這一政策的實施，將為兩國帶來更多的交流和合作機會，促進雙邊關係的進一步發展，未來台灣將繼續努力，爭取更多國家的支持和認可，不斷拓展國際空間，為自身發展創造更多有利條件。

（作者為國際情勢研究員

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