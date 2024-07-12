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自由開講》因台獨封殺下一個金馬影帝？社會需還給陳慕義公道！

2024/07/12 11:33

◎張天泰

現年67歲的演員、編劇陳慕義，因為電影「老狐狸」演員未獲獎、是否因為政治因素和導演蕭雅全槓上爭論，雙方各有論據和不同立場，成為網路輿論討論熱點，此次凸顯電影和政治互動關係的公共議題，對台灣民眾是一件好事。

陳慕義，曾拿下金馬男配角獎，筆者對陳印象最深刻的是，陳在《下一站，幸福》中飾演反派繼父，經常變態對繼女毛手毛腳，更在進行強暴犯罪未遂後誣指她援交，陳在反派演技絲絲入扣，很明顯是做足功課的實力派演員，

台灣演員陳慕義曾榮獲第60屆金馬獎最佳男配角獎。（資料照）

後來調查一下，陳在編劇上也獲行政院新聞局「民國86年優良電影劇本」、「民國93年優良電影劇本（專業組）」、「二○○八台灣文學獎」創作類劇本獎金典獎，顯而易見，陳慕義是有才華實力的演員和編劇。

然而，聽聞陳慕義因台獨政治立場而被封殺工作機會，被任意剝奪其工作生存權，陳曾嘆「別為一碗飯屈辱自己」，如果是因在台灣公開談政治導致陳沒戲拍，豈不荒謬！心想現在是什麼年代了，台灣是多元民主國家社會，包容多元不同的聲音，台灣政治上有綠藍白光譜，有大黨有小黨，有台派勢力也有親中勢力，有獨派也有統派，在台灣也有共產黨，陳因台獨政治立場被合理化惡意封殺，這樣對嗎？

深深認同成大教授李忠憲對陳慕義的評價，陳選擇另類，往往不是平凡之輩，有足夠的才華和自信，還有價值導向，才能有所選擇。陳曾在第41屆金鐘獎，獲迷你劇集最佳男主角肯定，後也得到金馬獎男配角，下一步正是金馬影帝！台灣演藝圈還要像沒見過世面要封殺未來的金馬獎影帝嗎？陳有雖千萬人吾往矣的理想性和俠義感，有所堅持，社會需還給陳慕義公道，疼惜台灣正港影帝人才！

（作者為政治工作者）

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