自由開講》台灣民眾赴中旅遊要小心 安全風險再升高

◎缺理

近來，中共的新法規和嚴厲措施引發了台灣民眾對赴中國旅遊及經商安全的高度關注。我想藉此機會，向大家提醒這些潛在的風險，並呼籲大家在做出前往中國的決定前，多加考慮與準備。

國安局長蔡明彥的說法，從去年至今，已有15位台灣人在進入中港澳地區時遭到中共拘留和審判。（資料照）

根據國安局長蔡明彥的說法，從去年至今，已有15位台灣人在進入中港澳地區時遭到中共拘留和審判，另外有51人在入境時遭到留置詢查，這些數據顯示出一個令人擔憂的趨勢。這些案例的增加無疑使得台灣民眾赴中國的風險顯著上升。

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去年以來 已15名國人在中港澳遭到拘留和審判

中共自去年起制定並推行了《反間諜法》和《保守國家秘密法》，這些法律的模糊性使得第一線查察人員擁有很大的解釋空間，這進一步加劇了台灣民眾的風險。尤其是曾經公開批評中共政權或人權問題的台灣人、高科技服務業從業者及活躍於公民組織的人士，更容易成為高風險對象。

國際社會對於中國安全風險的關注也在增加，歐美國家、南韓等多國都提高了對中國的旅遊警示。（路透檔案照）

中共的高壓社會控制措施，包括對電子設備的檢查、過往通訊紀錄的審查等，使得台灣人在中國的行為受到更多限制和監視。這些措施不僅侵犯了個人隱私，也使得台灣人在中國的行動更加受限。

歐美、南韓等多國都提高了對中國的旅遊警示

國際社會對於中國安全風險的關注也在增加，歐美國家、南韓等多國都提高了對中國的旅遊警示。這表明，赴中國旅遊的風險已經成為一個國際性的議題，不僅僅是台灣民眾需要關注的問題。

最近，中國發生了多起針對外國人的攻擊事件，這些事件反映出中國社會的緊張局勢加劇。根據統計，台灣有近16萬人長期旅居中國，這些人在中國的安全問題也引起了國安局和陸委會的關注。中共在網上散布帶有排外及民族主義的訊息，這些訊息未受到嚴格管控，導致許多台灣人擔心自身安全。

中共最近公布的懲治「台獨」頑固分子的新規，甚至導致部分外國公司開始考慮將台灣員工撤離中國。這些公司擔心，員工在社交媒體上的無害貼文或在台灣選舉中的投票行為，可能會被中共解讀為參與台獨活動，進而面臨法律風險。

綜上所述，中共最近的措施無疑增加了台灣民眾赴中國的風險。對於那些計劃前往中國旅遊或經商的台灣人，我們必須提高警惕，仔細評估這些風險，並做好充分的準備。希望大家能夠在出行前，了解相關法規和風險，避免不必要的麻煩和危險。台灣政府也應該持續關注這一問題，提供更多的支持和協助，保障國人的安全。

（作者從商）

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