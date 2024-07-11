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自由廣場》和平誠可貴 自由價更高

2024/07/11 05:30

◎ 盧正邦

賴總統就職演說呼籲對和平不能抱有幻想，無獨有偶，近來鮮作公開講演的前民進黨秘書長邱義仁日前指出，國人應認真思考和平本身是否就是最高的價值，換言之，是否應該不惜任何代價來爭取和平？具體詮釋這兩句陳述，當前台灣面對中共的武嚇，是否應有所屈服，概以和平為最高目標？

藍營主張「九二共識」及「反台獨」，無非在求與中共關係上營造和平框架，去除台海所謂的「兵凶戰危」狀况。背後的根本思維，不外以為中共軍力強過台灣許多，美軍又大概率不會出兵援台，台灣絕無勝算。故台灣應該避免必輸的戰爭，儘可能不「挑釁」中共，終將坐上談判桌，不得不與其達成一定形式的「統一」，坐實中共對台不戰而勝的策略。

這些想法對嗎？當然不。第一，中共為何這麼多年仍停留於對台武嚇的模式？因為它確實不具備在台海掀起大規模、決定性兩棲作戰的軍事條件。尤其中共海空軍從未有實戰經驗，克服台海天險談何容易。演習與實戰是完全不同的情境，將二者等同是太過簡單的思維，尚不論習近平最近大肆整肅軍頭所反映出不穩的軍情；習近平向拜登坦承沒有二○二七或二○三五年對台武的計劃，確非空穴來風。

第二，可見將來的國際形勢及經濟壓力非常不利於中共，也就很大程度遏阻了中共對台大動干戈的設想。何况世局多變難測，未來發展未嘗不可有對台灣更有利，或對中共更不利的情况出現。諸多可能，台灣豈能無視於此，率先自亂陣腳？

第三，台灣若與中共妥協言和，勢必走上別離自由民主價值、接受專制獨裁統治的不歸路，沒有其他可能。更堪憂的是，按中共長期與自由世界對敵的態勢，台灣真願與其為伍，乃至淪為其太平洋第一島鍊的軍事前線？這皆非台灣包括藍營的絕大多數人所能接受的景象。但不警覺到這種與中共妥協必然會導致的最終現實後果，就是對和平抱有幻想。

和平誠可貴，自由價更高。然天下沒有免費的午餐，台灣必須加強軍備，增強反制能力嚇阻共軍。台灣內部更須彌平許多順服中共武嚇、動搖人心的失敗主義聲音。

（作者為美國律師）

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